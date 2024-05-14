Общество

Благоустройство сквера на Сиреневом Бульваре в Пскове планируют завершить до 1 августа

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал работы по благоустройству сквера на Сиреневом Бульваре в Пскове 15 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Благоустройство выполняют в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Подрядчик начал подготовительные работы, выполнил снос аварийных зеленых насаждений, произвел завоз строительных материалов на площадку (песок, щебень). Сейчас подрядчик выполняет работы по выборке грунта, осуществляет разбивку объекта, проводит работы по монтажу бортового камня. Выполнены работы по выборке грунта под пешеходные дорожки, выполняются работы по подготовке основания под пешеходные дорожки, уложены подстилающие слои песок и щебень, производится трамбовка. Также срубили аварийные деревья, их планируют заменить, оборудовать клумбы с цветами.

Будет установлены детские и спортивная площадки, зона для воркаута, около 40 скамеек.

В рамках благоустройства в сквере на Сиреневом Бульваре будут выполнены работы по установке видеонаблюдения и композиционное озеленение зеленой зоны (клумбы) со стороны проспекта Энтузиастов в виде посадки разнотравья и различных многолетников.

Подрядчик должен завершить работу до 1 августа 2024 года.