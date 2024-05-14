Общество

«Совершенно безобидна»: редкую ящерицу сфотографировали в Изборско-Мальской долине

Редкую ящерицу сфотографировали сотрудники музея-заповедника «Изборск». Веретеницу ломкую, занесенную в Красную Книгу Псковской области, можно встретить на территории памятника природы «Изборско-Мальская долина». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото: музей-заповедник «Изборск»

«Для неподготовленного к встрече с рептилией её внешность может показаться нетипичной и отталкивающей. Тело веретеницы имеет змеевидную форму без конечностей, из-за чего её нередко принимают за змею, в частности ядовитую. Строение скелета ящерицы указывает на то, что веретеницы когда-то имели лапки, которые редуцировались во время эволюционного процесса. От поясов конечностей остались только небольшие косточки», - рассказали в музее.

От змей веретеница отличается наличием подвижного века, которое позволяет закрыть или открыть глаз. Обладает способностью отбрасывать хвост при захвате хищником. Ядовитых желез не имеет.

Ящерица ведет скрытый образ жизни, прячется в лесной подстилке, под упавшими стволами деревьев, в гнилых пнях, под камнями, валежником, в норах роющих животных.

«Если вам удалось встретить веретеницу, не пугайтесь – она совершенно безобидна», - добавили в музее.