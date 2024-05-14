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Общество

Эксперты предложили Минпросвещения вернуть в школы оценку за поведение

16.05.2024 08:41|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники Института изучения детства, семьи и воспитания по результатам мониторинга ценностных ориентаций молодежи предложили Минпросвещения проработать и вынести на профессионально-общественное обсуждение вопрос о введении отметки за поведение в образовательных организациях.

В исследовании приняли участие почти 800 тыс. человек — школьники, учащиеся колледжей, студенты, родители и педагоги. Оно было проведено по заказу Минпросвещения.

«Нам было интересно посмотреть, какая мера могла бы внести вклад в улучшение дисциплины. Мы внесли этот вопрос в анкету и были приятно удивлены, что все высказались за возвращение такой отметки — и родители, и педагоги. Сейчас объективно у педагога такого инструмента, который касался бы дисциплины в классе, нет. И сейчас если ребенок себя плохо ведет, то ребенок себя плохо ведет», ― рассказала «Известиям» директор института Наталья Агре.

Всего в исследовании приняли участие 314 508 родителей. Из них 39% указали, что оценки могут быть инструментами предупреждения дисциплинарных нарушений. Еще 33% полагают, что таким инструментом послужит и вызов родителей в школу.

Впрочем, семейный, подростковый и детский психолог Лариса Кононова назвала инициативу странной.

«Я не вижу, чем бы это могло помочь ― наоборот, затормозило бы в инфантилизме. В СССР были отметки за поведение, но они не играли какой-то роли, я не помню, чтобы кто-то пытался исправить отметку за поведение», ― прокомментировала психолог.

Также эксперты указали, что в России не хватает образовательных программ для родителей, которые бы повышали их компетенции в патриотическом, экологическом, эстетическом и семейном воспитании. Они предложили актуализировать практики воспитания для детей, которые направлены на формирование патриотизма и гражданственности, пишут «Известия».

Источник: Псковская Лента Новостей
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