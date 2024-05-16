Общество

В Госдуме предложили ввести новый знак «Выгул животных»

Вице-спикер ГД Владислав Даванков обратился к руководителю федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ Антону Шалаеву с предложением ввести в России новый предупреждающий дорожный знак «Выгул животных», документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«В целях снижения количества случаев ДТП с участием домашних животных в местах их концентрации считаю необходимым ввести в России новый предупреждающий дорожный знак "Выгул животных"», - написал Даванков.

По его словам, знак будет предупреждать водителей о приближении к участку дороги вблизи площадки для выгула собак или иных подобных мест, на проезжей части которой возможно появление домашних животных, похожим образом водителей уведомляют с помощью дорожного знака «Дети», пишет РИА Новости.

«В то же время часто происходят ДТП с участием собак из-за их концентрации рядом с участками дорог, расположенными недалеко от специально оборудованных мест для выгула домашних животных», - отметил Даванков.