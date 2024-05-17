Общество

Регистрация участников ежегодной акции «На работу на велосипеде» началась в Пскове

Всероссийская акция «На работу на велосипеде» пройдёт уже на следующей неделе, 24 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

В день проведения акции можно выиграть подарки эколого-просветительского проекта «Экомышление», завода «Титан-Полимер» и службы доставки «Самокат».

Напомним, в Пскове данная акция проходит два раза в год – весной и осенью. Организаторы предлагают всем желающим хотя бы на один день отказаться от автомобилей и совершить свой путь до места работы или учёбы на велосипеде или самокате. В этот раз акция посвящена Дню отказа от автомобиля.

Чтобы поощрить любителей велопрогулок, в городе будут работать «энергетические точки». Здесь участники смогут получить бонусы от партнёров акции. Со списком точек и возможностью регистрации можно ознакомиться на сайте мероприятия. Также на этих точках участники получат подарки от организаторов — наклейку, номерок на велосипед или значок.

В этом году будут открыты три организационные точки: на площади Победы (между остановкой и Аллей героев), в сквере 60-летия Великого Октября и возле Центральной городской аптеки (Октябрьский проспект, 16). Здесь организаторы акции помогут участникам закрепить номерки на велосипеды. Кроме того, именно здесь можно будет получить энергетический батончик вместе с брендированной продукцией.