За первый квартал 2026 года вокзал Пскова принял свыше 120 тысяч пассажиров

Пассажиропоток вокзалов Пскова и города Великие Луки составил 155,8 тысячи человек за I квартал 2026 года, сообщает Октябрьская железная дорога (филиал ОАО «Российские железные дороги») в своем Telegram-канале.

Фотография сгенерирована искусственным интеллектом

Вокзал Пскова обслужил более 121,9 тысячи пассажиров, из них: 111,8 тысячи пассажиров дальнего следования и 10,1 тысячи пассажиров пригородного сообщения.

Вокзал города Великие Луки обслужил более 33,8 тысячи пассажиров, из которых: 27,6 тысячи пассажиров дальнего следования и 6,2 тысячи пассажиров пригородного сообщения.

