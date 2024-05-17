Общество

Презентация книги о 80-летии образования полиции Порховского района состоялась в Пскове

Презентация книги о 80-летии образования милиции/полиции Порховского района состоялась в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«На страже правопорядка. Порховский район» - так называется это издание, автором-составителем которого является полковник милиции в отставке Анатолий Марковский.

«В управлении МВД России по Псковской области собрались руководители, действующие сотрудники, а также ветераны органов внутренних дел. Многие из них отдали службе в полиции не один десяток лет, оставив свой заметный след в ее становлении и развитии. Одним из них является и сам Анатолий Марковский - председатель Совета ветеранов Государственной инспекции безопасности дорожного движения, член Общественного совета при УМВД России по Псковской области. Во многом благодаря именно его инициативе и энтузиазму вышла в свет эта книга», - рассказали в ведомстве.

В автобиографических очерках рассказывается об основных событиях, фактах, происшествиях, произошедших за 80 лет в деятельности работников органов внутренних дел Порховского района, о людях посвятивших свою жизнь этой нелегкой, но такой необходимой службе, о принимаемых мерах по укреплению правопорядка и борьбе с преступностью на территории района.

Открыл торжественное мероприятие заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Ащеулов.

«Автором и редакционной коллегией проделана очень большая работа по подготовке и изданию книги, это хорошо иллюстрированное издание является своеобразной книгой памяти о сотнях сотрудников, посвятивших свою жизнь служению благородной задаче», - подчеркнул Сергей Ащеулов.

Присоединились к поздравлениям полковник милиции в отставке Николай Северинюк, председатель псковской региональной общественной организации ветеранов органов внутренних дел, заместитель начальника полиции УМВД России по Псковской области полковник полиции Александр Иванов, начальник управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области полковник полиции Татьяна Разумова. Они пожелали Анатолию Марковскому крепкого здоровья, благополучия, быть уверенным, что его жизненный путь всегда будет примером для каждого сотрудника полиции, а также вручили памятные подарки.

«Эта книга написана теми, кто каждый день в любое время года, в любую погоду оберегает покой мирных граждан, твердо стоит на страже закона, охраняет общественный порядок, обеспечивает общественную безопасность. Эта книга о героическом прошлом и напряженном настоящем органов внутренних дел Порховского района», - отметил Николай Северинюк.

Анатолий Марковский тепло поблагодарил за оказанную помощь многих своих коллег-ветеранов, сотрудников кадрового аппарата, а также выразил надежду, что эта книга будет интересна ветеранам милиции и полиции, всем, кто сейчас служит, а также всем, кому интересна и небезразлична история милиции (полиции), всем, кто сейчас интересуется вопросами обеспечения правопорядка в различные годы.

«Может быть, данная книга сподобит кого-нибудь из других районов области на изучение и написание истории милиции (полиции) своего района», - отметил Анатолий Марковский.

В завершение встречи первые экземпляры книги были вручены на память участникам презентации.