Общество

Итоги регионального этапа конкурса «Полицейский Дядя Степа - 2024» подвели в Пскове

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа - 2024» подвели в УМВД России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Фотографии: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Мероприятие проходит ежегодно в преддверии Международного дня защиты - с 2013 года. К участию в конкурсе принимались поделки детей от 6 до 14 лет на полицейскую тематику.

«Лепили стражей порядка из пластилина и клеили светофоры из картона воспитанники детского дома, а также дети сотрудников органов внутренних дел и учащиеся образовательных учреждений региона. Правила конкурса не ограничивают творческие возможности участников: в поделке можно использовать любой подручный материал, тематику и сюжет», - рассказали в ведомстве.

В жюри конкурса вошли полицейские и члены Общественного совета при УМВД.

«Дети проявили выдумку и фантазию, выполнив поделки в различных техниках: из пластилина, полимерной глины, цветной ткани, картона. Каждая работа уникальна и вызывает самые приятные эмоции. Хороший конкурс!» - поделился своим впечатлением член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Сергей Волков.

Лучшими работами в категории от 6 до 8 лет признаны поделки Милены Халабуды и Александры Хитаны.

В возрастной группе от 9 до 11 лет лучшими стали Николь Трифанова, Александр Тулыгин и Богдан Дмитриев.

Александра Антоненкова, Виктория Астратенок и Ирина Троянова стали лучшими в третьей возрастной группе от 12 до 14 лет.

Среди лучших работ, представленных детьми, конкурсная комиссия также отметила работы воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова, и коллективную работу воспитанников Областного центра семьи.

Все участники конкурса получат грамоты. «УМВД России по Псковской области выражает слова благодарности всем участникам конкурса, а также их родителям и педагогам», - добавили в ведомстве.