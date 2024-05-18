Почти 20 вакансий открыты в полиции Великих Лук

Кандидатов на должности младшего, среднего и старшего начальствующего состава приглашает ОМВД России по городу Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
Открыты следующие вакансии:
- участковый уполномоченный полиции;
- полицейский отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых;
- полицейский (кинолог) отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых;
- полицейский (водитель) отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых;
- полицейский поста внутренней охраны изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых;
- дознаватель;
- следователь;
- помощник следователя;
- инспектор отдела по вопросам миграции;
- старший паспортист регистрационно-экзаменационного отдела Госавтоинспекции;
- инспектор ДПС отдела Госавтоинспекции;
- полицейский отдельной роты патрульно-постовой службы;
- полицейский-водитель отдельной роты патрульно-постовой службы;
- инженер направления информационных технологий, связи и защиты информации;
- психолог отделения по работе с личным составом;
- ведущий юрисконсульт правового направления;
- заведующая канцелярией отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых;
Требования к кандидатам: образование не ниже среднего, состояние здоровья, позволяющее проходить службу в ОВД, отсутствие судимости, возраст не старше 50 лет - для замещения должностей младшего начальствующего состава, 55 лет - для замещения должностей среднего и старшего начальствующего состава.
Социальные гарантии для сотрудников органов внутренних дел:
- при выслуге 20 лет предоставляется право на пенсионное обеспечение (в пенсионный стаж входит служба в Вооруженных силах РФ, учеба на дневных отделениях учебных заведений);
- сотрудники ОВД зачисляются на специальный воинский учет;
- ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 40 календарных дней, предоставляются дополнительные отпуска;
- предоставляются путевки в санатории и дома отдыха МВД России;
- имеется возможность получения бесплатного юридического образования по заочной форме обучения.
Следует обращаться в ОМВД России по городу Великие Луки по адресу: Великие Луки, улица Комсомольская, дом №14, кабинет №322, телефон – 3-02-41 (отдел кадров). Резюме необходимо направлять на электронную почту: nat.600@yandex.ru.