Общество

Почти 20 вакансий открыты в полиции Великих Лук

Кандидатов на должности младшего, среднего и старшего начальствующего состава приглашает ОМВД России по городу Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Открыты следующие вакансии:

участковый уполномоченный полиции;

полицейский отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых;

полицейский (кинолог) отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых;

полицейский (водитель) отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых;

полицейский поста внутренней охраны изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых;

дознаватель;

следователь;

помощник следователя;

инспектор отдела по вопросам миграции;

старший паспортист регистрационно-экзаменационного отдела Госавтоинспекции;

инспектор ДПС отдела Госавтоинспекции;

полицейский отдельной роты патрульно-постовой службы;

полицейский-водитель отдельной роты патрульно-постовой службы;

инженер направления информационных технологий, связи и защиты информации;

психолог отделения по работе с личным составом;

ведущий юрисконсульт правового направления;

заведующая канцелярией отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых;

Требования к кандидатам: образование не ниже среднего, состояние здоровья, позволяющее проходить службу в ОВД, отсутствие судимости, возраст не старше 50 лет - для замещения должностей младшего начальствующего состава, 55 лет - для замещения должностей среднего и старшего начальствующего состава.

Социальные гарантии для сотрудников органов внутренних дел:

при выслуге 20 лет предоставляется право на пенсионное обеспечение (в пенсионный стаж входит служба в Вооруженных силах РФ, учеба на дневных отделениях учебных заведений);

сотрудники ОВД зачисляются на специальный воинский учет;

ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 40 календарных дней, предоставляются дополнительные отпуска;

предоставляются путевки в санатории и дома отдыха МВД России;

имеется возможность получения бесплатного юридического образования по заочной форме обучения.

Следует обращаться в ОМВД России по городу Великие Луки по адресу: Великие Луки, улица Комсомольская, дом №14, кабинет №322, телефон – 3-02-41 (отдел кадров). Резюме необходимо направлять на электронную почту: nat.600@yandex.ru.