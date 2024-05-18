Общество

Антинаркотическая лекция прошла в Псковском техническом лицее

Сотрудники УКОН УМВД России по Псковской области провели лекцию- дискуссию в Псковском техническом лицее в рамках общероссийской акции «Призывник». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Во встрече приняли участие учащиеся 10 и 11 классов. В преддверии летних каникул ребятам рассказали о том, как важно ответственно относится к своему здоровью и не допускать употребления психоактивных веществ.

Лицеисты узнали о том, как меняется жизнь людей, когда они начинают употреблять наркотики. Подростков проинформировали также о том, насколько серьезны меры юридической ответственности за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков.

В завершение мероприятия подопечным раздали тематические памятки, содержащие информацию о контактных телефонах доверия.