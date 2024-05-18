Общество

Семинары по программе социально-культурной и языковой адаптации детей мигрантов прошли в Пскове

На площадке ЦНППМ прошли семинары по программе социально-культурной и языковой адаптации детей мигрантов и иностранных граждан на территории Псковской области, организованные ПОИПКРО и Центром содействия переселению «Соотечественник». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ПОИПКРО.

Фотографии: ПОИПКРО

Врио ректора ПОИПКРО Екатерина Гончарова поприветствовала переселенцев из Латвии и пожелала легкой адаптации к Псковскому региону.

Преподаватели ПОИПКРО провели для переселенцев два семинара.

Методист центра гражданского образования и культурологии ПОИПКРО Сергей Салмин рассказал об истории и культуре Пскова, особенностях характера и менталитета псковичей, а доцент кафедры управления развитием образовательных систем ПОИПКРО Олеся Назарой провела тренинг по эффективной коммуникации и деловому этикету.