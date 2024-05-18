Общество

Завершился чемпионат профессионального мастерства сотрудников Псковской станции скорой помощи

Завершился первый региональный чемпионат профессионального мастерства сотрудников Псковской станции скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: Тelegram-канал комитета по здравоохранению Псковской области

В общекомандном зачете первое место заняла территориальная команда медицины катастроф, которая как и полагается специализированной бригаде, лучше всех себя проявила на этапе «медицинская сортировка». На этом этапе нужно было быстро оценить ситуацию после ДТП, состояние пострадавших по степени тяжести травм и правильно оказать первую медицинскую помощь.

Второе место заняла команда из Великих Лук. Команда из двух девушек фельдшеров и водителя ровно прошла все этапы, что позволило им занять высокое место.

Третье место неожиданно для всех заняла команда Псковского медицинского колледжа. Для полноценности команды двум студентам был выделен опытный водитель, который, к слову, занял первое место в категории среди водителей.

«Спасибо всем командам за участие, вы все большие профессионалы. У вас была уникальная возможность пообщаться, посоревноваться друг с другом, обменяться опытом, освежить свои знания и что-то перенять у коллег. Несмотря на распределение мест, сегодня победила настоящая дружба медиков!» - заключили в комитете.