Общество

Жителей Псковской области зовут подрабатывать на юг

На юге России можно не только отдохнуть, но и найти хорошую работу на лето и при этом хорошо заработать. Эксперты hh.ru выяснили, в каких сферах особенно востребованы сотрудники в самых солнечных регионах страны.

В апреле число вакансий в России увеличилось на 5% по сравнению с мартом. Во многих отраслях тёплое время года — пиковый сезон, и растёт потребность в персонале, в том числе временном. А значит, сейчас проще найти работу — выбор стал шире. При этом за последний месяц в Псковской области искали более 1000 новых подработчиков на вечерние смены, работу на 2-4 часа, работу по выходным и т.д. А вот работу на лето в регионе сейчас стали предлагать на 15% чаще, чем в прошлом году. Между тем компании из других регионов предлагают жителям Псковской области более 5,3 тыс. вакансий с возможностью заработать этим летом.

«Предложений сезонной работы в России традиционно больше всего на юге страны, особенно в Краснодарском крае. Сотрудников на летний сезон активно привлекают для работы в сферах гостеприимства и сельского хозяйства. Больше вакансий стало появляться и в Дагестане, где туризм на глазах превращается в мощную отрасль, а виноделие уже несколько лет требует дополнительных сотрудников для работ с лозой. Работодатели очень заинтересованы в сотрудниках на сезон и во многих вакансиях готовы предложить проживание, питание и другие бонусы», - рассказала Олеся Лавренова, директор hh.ru Юг.

Летняя работа хороша не только выгодными условиями труда — есть и другие преимущества. Плюсы сезонной работы:

Можно устроиться без опыта и профильного образования — к сезонному персоналу обычно меньше требований.

Плата за одну и ту же работу летом может быть выше, чем зимой. Поэтому некоторые берут дополнительный отпуск на основной работе и устраиваются на сезонную, чтобы заработать больше.

Можно найти вакансии с проживанием и частичной занятостью или сменным графиком — и совместить сезонную работу с отдыхом в тёплых краях.

Компании борются за персонал, и каждая старается создать условия работы лучше, чем у других. Поэтому сезонным работникам предлагают обучение за счёт компании, скидки на услуги (лечение в санатории, отдых и развлечения на курорте в горах, возможность бесплатно пользоваться пляжем и библиотекой).

«В большинстве регионов ЮФО катастрофически не хватает сотрудников в сфере рабочего персонала и в сегменте ресторанного бизнеса — можно рассмотреть это направление для сезонной работы и устроиться поваром, официантом, хостес, барменом, бариста, посудомойщиком и аниматором. Летом в Ростовской области особенно остро ощущается дефицит рабочего персонала, потому что многие уезжают на заработки ближе к морскому побережью», - говорит Екатерина Харченкова, менеджер по работе с ключевыми клиентами hh.ru Юг.

В Ставропольском крае (Железноводск, Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск, Минеральные Воды) вместе с потоком туристов растёт потребность в сотрудниках торговли, поэтому на лето можно устроиться, например, продавцом-кассиром в торговый центр.

«В Ростове-на-Дону и Ростовской области уже начался горячий сезон подработок, он продлится до августа. Это отличная возможность для соискателей из других регионов найти дополнительный заработок. А работодатели будут очень рады сотрудникам, которые смогут включиться в работу даже на несколько часов в день», - добавляет Юлия Климова, менеджер по работе с клиентами hh.ru Юг.

Летом появляется немало вакансий для студентов и ребят от 14 лет. Многие компании готовы нанимать на сезонную работу несовершеннолетних. Школьники могут найти вакансии в сфере общепита, например, на позиции помощника повара. Или работать курьерами, кладовщиками в производственных компаниях, горничными или уборщиками в отеле.