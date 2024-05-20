Общество

Компромисс с увольняющимися сотрудниками в Пскове ищут 67% работодателей — опрос

67% работодателей в Пскове стараются найти компромисс с сотрудниками, которые грозят уволиться. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители компаний и горожане с опытом работы.

67% работодателей в Пскове стараются найти компромисс с сотрудниками, которые грозят уволиться, добиваясь повышения зарплаты или улучшения условий труда, 11% сразу расстаются с сотрудниками, а 5% идут навстречу.

33% сотрудников, в свою очередь, прибегают к подобной тактике. Большинство грозивших увольнением (60%) рассказали, что работодатель выполнил их требования, однако 25% всё же пришлось уволиться, 10% остались работать на прежних условиях.

Мужчины чаще женщин используют шантаж в переговорах с работодателем (36 и 30% соответственно), но женщины чаще добиваются желаемого. Чем выше доход, тем чаще респонденты применяют подобную тактику: среди горожан, получающих до 50 тысяч рублей, — 29%, а среди тех, чей доход больше 100 тысяч рублей, — 32%.