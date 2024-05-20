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Общество

Перспективы строительства нового зала БКЗ в Пскове и создания лаборатории обсудили в Совете Федерации

20.05.2024 17:58|ПсковКомментариев: 0

Возможность привлечения федеральных средств на создание в Пскове научной лаборатории медико-генетических и геномных исследований и строительство новых зданий областной филармонии и колледжа искусств обсудили в Совете Федерации в рамках «Дней Псковской области». 

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, в расширенном заседании Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре под председательством Лилии Гумеровой приняли участие сенатор от Псковской области Алексей Наумец, первый заместитель губернатора Вера Емельянова, вице-губернатор Ольга Тимофеева, вице-спикеры областного парламента Александр Братчиков и Игорь Дитрих, депутат Собрания Владимир Кузь, ректор Псковского Государственного университета Наталья Ильина. К работе парламентариев в режиме видеоконференцсвязи присоединились представители профильных федеральных министерств.

Вера Емельянова поделилась с сенаторами планами по созданию первой в регионе научной лаборатории медико-генетических и геномных исследований. Как отметила первый вице-губернатор, этот проект созрел в недрах Псковского государственного университета. Вера Емельянова заверила, что у региона есть потенциал для создания лаборатории – практически сдан в эксплуатацию новый учебно-лабораторный корпус для подготовки медицинских кадров, есть профессорско-педагогический состав. «Инфраструктура есть, кадры есть, необходимо оборудование для лаборатории и финансовое решение по этому вопросу», - попросила о поддержке Вера Емельянова, обозначив финансовую потребность в размере 40 млн рублей.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский поддержал предложенный проект и высоко оценил деятельность ПсковГУ: «То, что сделано в развитии медицинского направления, носит беспрецедентный характер». Заявив о безоговорочной поддержке создания лаборатории в ПсковГУ, замминистра предложил пока воздержаться от указания конкретной суммы финансирования из-за изменений стоимости оборудования. «Если сейчас сумму укажем, сами свяжем себя по рукам и ногам, - согласилась Лилия Гумерова. - Принципиальная поддержка проекта есть».

 

Вице-губернатор Ольга Тимофеева представила сенаторам два масштабных инфраструктурных проекта в сфере культуры. Первый – строительство нового здания колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова. Это единственное в регионе учреждение, готовящее кадры для отрасли. Процесс обучения проходит в двух зданиях типовых построек 70-х годов, которые не соответствуют современным требованиям.

«Реконструкция здания в историческом центре невозможна, капитальный ремонт должного эффекта не даст. Единственным выходом является строительство нового здания колледжа искусств», - констатировала вице-губернатор.

Также Ольга Тимофеева привлекла внимание сенаторов к отсутствию в Пскове современной концертной площадки – существующий концертный зал филармонии располагается в здании бывшего Дома политпросвещения, которое было передано филармонии в 1992 году для временного размещения до постройки профессионального зала. Сцена БКЗ слишком мала для постановки полноценных спектаклей, акустические параметры зала не соответствуют стандартам, нет отдельных репетиционных помещений и места для хранения декораций, крайне тесное фойе не даёт зрителям комфортного размещения до начала концерта.

По словам Ольги Тимофеевой, приблизительная стоимость строительства новой концертной площадки на 1200 зрительских мест оценивается в 3-4 млрд рублей. Вице-губернатор отметила, что при участии митрополита Симферопольского и Крымского Владыки Тихона, а также маэстро Валерия Гергиева готовится обращение к руководству страны с просьбой о содействии в реализации инфраструктурного проекта, и попросила сенаторов также поддержать его.

Председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова охарактеризовала ситуацию со строительством зданий колледжа искусств и филармонии, как нестандартную, поскольку по объектам нет подготовленной проектно-сметной документации.

Заместитель министра культуры РФ Владимир Осинцев также обратил внимание на этот аспект, тем не менее, заявил, что принципиальная поддержка министерства будет, но необходима детальная проработка всех технических и финансовых вопросов.

«Стоимость разработки проектно-сметной документации очень велика и для регионального бюджета эта цифра неподъёмная, поэтому мы и говорим о поиске эксклюзивного решения для реализации этих очень важных для Псковской области проектов. Мы сейчас в самом начале пути», - обратилась к коллегам Вера Емельянова.

Лилия Гумерова отметила, что готова на любом уровне доказывать важность этих идей и предложила выработать алгоритм совместных действий. Правительству Псковской области рекомендовано провести предварительную проработку проектов по строительству новых зданий колледжа искусств и филармонии в профильных министерствах.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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