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Вопросы развития науки, образования и культуры Псковской области рассмотрели на профильном комитете Совета Федерации

Расширенное заседание комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре на тему «Актуальные вопросы развития сферы культуры и образования в Псковской области» состоялось Совете Федерации в рамках Дней субъекта РФ 20 мая. В заседании, которое провела председатель комитета Лилия Гумерова, приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, органы государственной власти Псковской области.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова затронула вопросы медицинских кадров и современных средств медицинской диагностики в Псковской области. Она сделала акцент на вопросах, связанных с созданием в регионе научной лаборатории медико-генетических и геномных исследований. По ее словам, это позволит включить Псковский государственный университет в национальную сеть научных лабораторий, осуществляющих соответствующие исследования.

«Создание такой лаборатории связано с необходимостью улучшения качества медицинских кадров, которых сегодня недостает Псковской области, и они требуют повышения квалификации на постоянной основе. Это лаборатория позволит создать важнейший ресурс для научно-исследовательских мероприятий и проектов, которые, в конечном счете, повлияют на качество оказания медицинской помощи», — объяснила Вера Емельянова.

В свою очередь заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева сообщила, что реализация всех мероприятий национального проекта «Культура» в регионе выполняется в полном объеме. «Мы ежегодно и неизменно достигаем 100% результата. Не только в рамках нацпроекта обеспечиваем столь высокий показатель, но и успешно реализовываем проекты в области реставрации объектов культурного наследия, реконструкции, капитального ремонта и оснащения учреждений музейной и театральной сферы», — сказала вице-губернатор.

В продолжение Ольга Тимофеева представила два проекта, направленные на дальнейшее развитие сферы культуры региона. Это проектирование и строительство здания Псковской областной филармонии. Сцена БКЗ слишком мала для постановки полноценных спектаклей, акустические параметры зала не отвечают современным стандартам, отсутствуют многие технические помещения для репетиций и хранения декораций.

Еще один вопрос — строительство здания для Псковского колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, который является единственным образовательным учреждением в сфере культуры в регионе. Процесс обучения проходит в двух зданиях типовых построек 70-х годов, которые не соответствуют современным требованиям.

По итогам обсуждения предложения Псковской области по развитию сферы культуры и образования поддержаны комитетом Совета Федерации. Профильным министерствам и ведомствам совместно с правительством Псковской области даны поручения проработать механизм реализации предложенных проектов.

Напомним, ранее на комитете СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, в котором принял участие Губернатор Псковской области, были поддержаны предложения, которые касались модернизации коммунальной инфраструктуры, продления срока реализации индивидуальной программы социально-экономического развития, разработки мастер-планов для городов Псковской области. В рамках Дней Псковской области с участием представителей государственной власти Псковской области пройдут и другие заседания Комитетов СФ, где будут рассмотрены актуальные вопросы реконструкции улично-дорожной сети, развития туризма и сельских территорий, актуальные аспекты реализации социальной политики.