Общество

Школьники из Островского района вместе с наставниками участвуют в специальной смене «Орленка»

В специальной смене «Содружество орлят России» Всероссийского детского центра «Орленок» принимают участие 17 обучающихся 4 класса средней школы № 7 имени В. Н. Пушкарева Островского района, а также наставник и педагог. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

С 14 мая по 28 мая во Всероссийском детском центре «Орленок» собрались участники программы из 39 регионов России. Смена организована для школьников 4-х классов, старшеклассников-наставников и их учителей — победителей федерального конкурсного отбора.

На две недели дети и взрослые под девизом «Учимся, растем, мечтаем вместе!» погрузились в Фестиваль приключений «Мы одна большая семья» — это главная тема смены «Содружество орлят России».

Ребята уже познакомились с Всероссийским детским центром «Орленок», его территорией, легендами и традициями. Впереди участников ждут командные и интеллектуальные игры, ярмарки, мастер-классы, встречи с интересными людьми, экскурсии и многое другое. За короткое время дети подружатся, научатся воплощать самые яркие идеи, найдут новых друзей и смогут почувствовать себя частью большой орлятской семьи.

Педагоги также проходят обучение: активно осваивают методы и приемы воспитания в программе «Орлята России», учатся организации коллективной творческой деятельности.

Вместе в течении смены педагоги, дети-наставники и обучающиеся организовывают коллективные творческие дела и взаимодействуют друг с другом в рамках событий смены.

«Мы познакомились с традициями и законами "Орленка". Новые знания помогут нам комфортно чувствовать себя во время смены. Было интересно узнать больше об истории центра, о самых первых сменах и об известных людях, которые приезжали сюда», — поделился первыми впечатлениями ученик Артем Андреев.

Организаторами смены выступили министерство просвещения РФ, Всероссийский детский центр «Орленок» и Росдетцентр.

Напомним, что в марте 2024 года впервые в Псковской области прошел региональный конкурсный отбор среди 3 классов на право участия в региональных сменах. Организаторами регионального конкурса стали Региональный ресурсный центр Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Псковской области и комитет по образованию Псковской области.

Более 200 обучающихся 3–4 классов образовательных организаций Псковской области по итогам федерального и регионального конкурсного отбора примут участие в летней оздоровительной смене «Содружество орлят России» на базе регионального центра «Вега» и на базе ДОЛ «Алые паруса».