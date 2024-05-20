Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ковать кадры пока горячо
где в Пскове получить права
выход есть профилактика суицида
ENERGY кешбэк-игра
дело ФАПное
места для выпускного
взгляд в будущее ИТ в образовании
день победы великие луки
летний сезон в «Покровском»
кадры решают всё
ПЭМЗ ищет сотрудников
творог правда и мифы
Господин Рейтингомер
ритуалы памяти
гастрофест «Моя еда»
 
 
 
ещё Общество 20.05.2024 08:170 Прокуратура выявила тараканов в детском саду в Великих Луках 21.05.2024 14:390 Госдума разрешила продавать алкоголь в летних кафе 21.05.2024 14:120 Скорая медпомощь полностью обеспечена лекарствами - Денис Сачков 21.05.2024 14:060 Нарушение при закупке гончарного круга на нужды колледжа выявили в Пскове 21.05.2024 13:350 Небольшие дожди и до +25 градусов прогнозируют в Псковской области 22 мая 21.05.2024 13:250 Строительство новой поликлиники для жителей Псковского района обсудили на федеральном уровне
 
 
 
Самое популярное 15.05.2024 09:284 Доярка в Псковской области застала парня в постели с любовницей и убила его ножом 20.05.2024 16:523 Крупный мусоросортировочный комплекс в Псковской области полностью остановил свою работу 15.05.2024 10:159 Борис Елкин: В Пскове снова назревает «мусорный» коллапс 15.05.2024 12:061 Новые подробности поножовщины в Псковской области: любовница убитого сожителя тоже стала жертвой ревнивой доярки 17.05.2024 11:541 Общегородской Последний звонок-2024 отменили в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Строительство новой поликлиники для жителей Псковского района обсудили на федеральном уровне

21.05.2024 13:25|ПсковКомментариев: 0

Сенаторы и представители Псковской области обсудили наиболее острые вопросы сферы регионального здравоохранения – расширенное заседание комитета Совфеда по социальной политике под председательством Елены Перминовой прошло с участием первого заместителя губернатора Веры Емельяновой, вице-губернатора Ольги Тимофеевой, вице-спикера, председателя комитета по труду и социальной политике Игоря Дитриха. В заседании также принял участие депутат Государственной Думы Александр Борисов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

Вера Емельянова поблагодарила сенаторов за возможность представить регион и поднять проблемы, которые требуют участия федерального центра. Говоря о сфере здравоохранения, вице-губернатор отметила, что развитию медицины в регионе уделяется особое внимание – Псковская область участвует во всех программах Минздрава России и других целевых программах. Рассказав о достижениях последних лет, Вера Емельянова озвучила и острые проблемы здравоохранения, признав, что эти вопросы невозможны для оперативного решения. Первый из них –  необходимость внесения изменений в методику расчёта субвенции, предоставляемой из федерального бюджета на обеспечение пациентов льготными лекарственными препаратами.

«Объём федеральных субвенций сегодня, к сожалению, недостаточен. Мы видим, какой рост препаратов для закупок, какое количество средств регионального бюджета необходимо для того, чтобы обеспечить льготников, которые отказываются от социального пакета и претендуют на получение лекарственных препаратов. По итогам прошлого года объём этих средств вырос практически в два раза», - подчеркнула первый вице-губернатор, отметив, что было бы целесообразно предусмотреть для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью дополнительный финансовый ресурс, который мог бы компенсировать расходы на льготное лекарственное обеспечение.

Второе системное и очень важное для стабилизации работы медицинский учреждений региона предложение касается передачи на федеральный уровень полномочий по уплате страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию за неработающее население. «Здесь также расходы колоссальные. Как проблему мы имеем просроченную кредиторскую задолженность медучреждений, которая составляет около 400 млн рублей», - отметила первый вице-губернатор.

Заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко поблагодарила псковичей за поднятые темы. «Эти вопросы типичны не только для вашего региона, это беспокоит очень многие субъекты РФ. Здесь нужно принимать системные решения, потому что денег на лекарственные препараты и оказание социальных услуг действительно не хватает. Мы обязательно подключимся», - сказала вице-спикер.

Ещё один поднятый на площадке Совета Федерации вопрос – острая необходимость в строительстве новой современной поликлиники с женской консультацией в деревне Борисовичи Псковского района, расположенной на границе с областной столицей. Вера Емельянова проинформировала сенаторов, что новые поликлиники не строились в регионе более 50 лет. Проект дорогостоящий и без финансовой поддержки из федерального бюджета нереализуемый.

Совместно с сенаторами и представителем Министерства здравоохранения РФ были предложены возможные механизмы финансирования строительства новой поликлиники, в том числе, поиск источников выделения средств на подготовку проектно-сметной документации и использование одного из уже разработанных типовых проектов поликлиники для удешевления строительства.

 

Подводя итог обсуждения, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова вновь вернулась к проблемам обеспечения лекарствами льготников и уплаты страховых взносов. «Вопросы сложные, которые уже не раз поднимались на федеральном уровне, в том числе, и в Совете Федерации, но пока решения не найдено. Мы продолжим над ними работать», - заверила сенатор.

Комментируя итоги прошедшего заседания, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих отметил, что в рамках «Дней Псковской области» у региона есть возможность обозначить самые острые проблемы. «Важно стучаться в эту дверь, и мы на заседании видели, что стучимся не мы одни – практически все регионы говорят о нехватке средств на льготные лекарства и другие проблемы здравоохранения. Уверен, что совместными усилиями решение всё-таки будет найдено и принято на федеральном уровне», - сказал вице-спикер псковского парламента. 

Также в рамках «Дней Псковской области» членам комитета Совета Федерации по социальной политике была представлена презентация о развитии туризма в регионе, в том числе, амбициозный проект по строительству набережной реки Ловать и развитию туристкой инфраструктуры в Великих Луках.

Пресс-портрет
Борисов Александр Александрович Депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Емельянова Вера Васильевна
Дитрих Игорь Иванович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как планируете провести отпуск летом?
В опросе приняло участие 65 человек
Сюжет: Дни Псковской области в Совете Федерации Предложения псковского губеронатора по допремонту дорог на сумму 5,2 млрд рублей одобрили на комитете СФ Строительство новой поликлиники для жителей Псковского района обсудили на федеральном уровне Борис Елкин поблагодарил сенаторов за поддержку инициативы главы региона о модернизации крупнейшей котельной в Пскове Проблемы сбалансированности бюджетов на примере Псковской области рассмотрел профильный комитет Совфеда Михаил Ведерников поблагодарил Валентину Матвиенко и сенаторов за внимание к Псковской области Вопросы безопасности Псковской области обсудят в Совете Федерации Вопросы развития науки, образования и культуры Псковской области рассмотрели на профильном комитете Совета Федерации Александр Котов: Совет Федерации – это то место, где могут найти возможность помочь Михаил Ведерников о Днях Псковской области в Совете Федерации: Здесь могут быть приняты отдельные стратегические для региона решения Перспективы строительства нового зала БКЗ в Пскове и создания лаборатории обсудили в Совете Федерации Четыре капиталоёмких проблемы инфраструктуры региона обозначил Михаил Ведерников в Совете Федерации Дни Псковской области открылись в Совете Федерации Большая делегация Псковской области работает в Москве Михаил Ведерников и Александр Котов возглавят Дни Псковской области в Совете Федерации РФ Телеканал Совета Федерации провел съемку видеосюжетов в Псково-Печерском монастыре Дни Псковской области в Совете Федерации пройдут с 20 по 22 мая Дни Псковской области в Совете Федерации пройдут в конце мая
21.05.2024, 14:560 Двухнедельные отключения горячей воды стартовали в Пскове 21.05.2024, 14:540 В России приняли закон о повышении штрафов за нарушение норм обеспечения населения услугами ЖКХ 21.05.2024, 14:440 Пенсионер в очередной раз сел нетрезвым за руль и попался полицейским в Плюссе 21.05.2024, 14:390 Госдума разрешила продавать алкоголь в летних кафе
21.05.2024, 14:360 100 млн рублей направили «Псковские тепловые сети» на замену коммуникаций - Игорь Максимов 21.05.2024, 14:260 Гдовичка помогла соседу и получила удар кулаком по лицу 21.05.2024, 14:120 Скорая медпомощь полностью обеспечена лекарствами - Денис Сачков 21.05.2024, 14:080 Интерес псковичей к акции «Ночь музеев» вырос на 5%
21.05.2024, 14:060 Нарушение при закупке гончарного круга на нужды колледжа выявили в Пскове 21.05.2024, 13:590 Цикл джазовых концертов под открытым небом пройдет в Пскове 21.05.2024, 13:560 Пропавший 80-летний великолучанин найден живым 21.05.2024, 13:490 Предложения псковского губернатора по допремонту дорог на сумму 5,2 млрд рублей одобрили на комитете СФ
21.05.2024, 13:450 «Гонки по вертикали»: московский вояж, мусорная сага и эсеры без Брячака 21.05.2024, 13:420 Неизвестные повредили качели в парке у реки Милевки в Пскове 21.05.2024, 13:350 Небольшие дожди и до +25 градусов прогнозируют в Псковской области 22 мая 21.05.2024, 13:250 Строительство новой поликлиники для жителей Псковского района обсудили на федеральном уровне
21.05.2024, 13:190 Псковская область вошла в топ-5 регионов с самой низкой стоимостью ОСАГО 21.05.2024, 13:120 Минимум 12 бригад скорой медицинской помощи работают «на линии» в Пскове 21.05.2024, 13:050 Гостиничный комплекс с коттеджами и ресторанами появится в Пушкиногорском районе в 2025 году 21.05.2024, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Отопительный сезон в Пскове завершен – готовимся к следующему
21.05.2024, 12:460 Пять советов для продления срока службы смартфона дали псковичам 21.05.2024, 12:432 Борис Елкин поблагодарил сенаторов за поддержку инициативы главы региона о модернизации крупнейшей котельной в Пскове 21.05.2024, 12:370 Наказать за ложный вызов скорой медпомощи практически невозможно – Денис Сачков 21.05.2024, 12:350 «Беседка»: «Скорая медицинская помощь» в вопросах и ответах
21.05.2024, 12:331 Александр Киселев: «Экопром» никогда не занимался финансовым шантажом и не ставил ультиматумы 21.05.2024, 12:300 «Дневной дозор»: стоит ли упразднять бакалавриат? 21.05.2024, 12:230 Псковские работодатели могут подать заявку на участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства 21.05.2024, 12:180 Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из магазина на улице Труда в Пскове
21.05.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Скорая медицинская помощь в вопросах и ответах 21.05.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 21 мая 21.05.2024, 11:521 Более 2 километров сетей газоснабжения построили в Пскове за апрель 21.05.2024, 11:430 Псковича приговорили к условному сроку за кражу денег из магазина в Богданово
21.05.2024, 11:290 Рейтингомер: мусорный коллапс, пустое кресло и новый запрет для иноагента. ВИДЕО 21.05.2024, 11:270 Выстоял лишь Троицкий собор: страшный пожар почти уничтожил Псков 639 лет назад 21.05.2024, 11:230 Пропуск автотранспорта на железнодорожной станции Моглино ограничат 23 мая 21.05.2024, 11:130 Проблемы сбалансированности бюджетов на примере Псковской области рассмотрел профильный комитет Совфеда
21.05.2024, 11:020 Борщевик не вырастет: как псковский депутат помогает решать проблемы жителей 21.05.2024, 11:010 «Кузница»: Отопительный сезон в Пскове завершен – готовимся к следующему 21.05.2024, 10:590 Два автомобиля столкнулись на улице Леона Поземского в Пскове 21.05.2024, 10:520 Команда из Пскова победила в областной спартакиаде учащихся по легкой атлетике
21.05.2024, 10:420 Второй этаж многоквартирного дома горел в Великих Луках 21.05.2024, 10:330 «Беседка»: Скорая медицинская помощь в вопросах и ответах 21.05.2024, 10:210 Александр Козловский: Необходимо активизировать участие ТОСов и сельских старост в инициативном бюджетировании 21.05.2024, 10:090 Сосновый сироп, коричневый сыр и кофе на песке: что представят псковские фермеры на гастрофестивале «Моя еда»
21.05.2024, 09:570 Взрывоопасный снаряд нашли на улице Корниенко в Великих Луках 21.05.2024, 09:450 Простые правила и глубокое содержание: первый в регионе турнир по го пройдёт в Великих Луках 21.05.2024, 09:410 Два гектара земли выгорело в Пушкиногорском районе 21.05.2024, 09:300 Публичные слушания о запрете нахождения лошадей в парках Пскова пройдут 21 мая
21.05.2024, 09:273 Сергей Грахов: «СпецТрансКому» и «Экопрому» настоятельно рекомендовано сесть за стол переговоров 21.05.2024, 09:160 Жителям Усвят напомнили основные причины пожаров и гибели людей 21.05.2024, 09:000 Эксперт объяснила, от чего зависит размер пособия по безработице 21.05.2024, 08:400 Ученые создадут систему мониторинга многолетней мерзлоты
21.05.2024, 08:190 Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустил совместный проект помощи тяжелобольным детям 21.05.2024, 08:000 Кабмин одобрил компенсацию работы в выходные дни при увольнении 21.05.2024, 07:410 Михаил Ведерников поблагодарил Валентину Матвиенко и сенаторов за внимание к Псковской области 21.05.2024, 07:190 За три года подростки и молодые люди потратили по «Пушкинским картам» 33 млрд рублей
21.05.2024, 07:000 Вопросы безопасности Псковской области обсудят в Совете Федерации 20.05.2024, 22:180 Опрос ПЛН-ТВ: Какие районы Пскова нуждаются в озеленении? 20.05.2024, 22:000 Общественник проверил условия для посетителей информационного центра псковской полиции 20.05.2024, 21:401 Россия впервые запустила спутники связи с 5G
20.05.2024, 21:200 Юным псковичам предлагают представить свои идеи благоустройства на конкурс 20.05.2024, 21:000 Компромисс с увольняющимися сотрудниками в Пскове ищут 67% работодателей — опрос 20.05.2024, 20:400 Грубо нарушившего требования дорожной безопасности водителя остановили в Себежском районе 20.05.2024, 20:200 Почти тонну корма из Италии не пропустили через границу РФ в Псковской области
20.05.2024, 20:100 Фестиваль «Псковское вече» открылся в Псковском филиале Университета ФСИН России 20.05.2024, 20:000 Потребительские настроения россиян описал эксперт 20.05.2024, 19:470 Вопросы развития науки, образования и культуры Псковской области рассмотрели на профильном комитете Совета Федерации 20.05.2024, 19:400 Артем Тасалов презентует в Пскове поэтическую книгу «Оцифрованный Бог»
20.05.2024, 19:320 Псковский велопарад пройдет 2 июня 20.05.2024, 19:200 Более 130 мероприятий провели в Центре общения старшего поколения в Невеле с начала года 20.05.2024, 19:160 Александр Котов: Совет Федерации – это то место, где могут найти возможность помочь 20.05.2024, 19:100 Более 1200 человек посетили «Ночь музеев» в Псковском музее
20.05.2024, 19:000 Лучших психологов определили в псковском управлении ФСИН 20.05.2024, 18:400 Музей истории города Печоры отметил 75-летие 20.05.2024, 18:392 Михаил Ведерников о Днях Псковской области в Совете Федерации: Здесь могут быть приняты отдельные стратегические для региона решения 20.05.2024, 18:200 Контрольная проверка завершилась в псковском управлении Росгвардии
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru