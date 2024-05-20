Общество

Строительство новой поликлиники для жителей Псковского района обсудили на федеральном уровне

Сенаторы и представители Псковской области обсудили наиболее острые вопросы сферы регионального здравоохранения – расширенное заседание комитета Совфеда по социальной политике под председательством Елены Перминовой прошло с участием первого заместителя губернатора Веры Емельяновой, вице-губернатора Ольги Тимофеевой, вице-спикера, председателя комитета по труду и социальной политике Игоря Дитриха. В заседании также принял участие депутат Государственной Думы Александр Борисов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

Вера Емельянова поблагодарила сенаторов за возможность представить регион и поднять проблемы, которые требуют участия федерального центра. Говоря о сфере здравоохранения, вице-губернатор отметила, что развитию медицины в регионе уделяется особое внимание – Псковская область участвует во всех программах Минздрава России и других целевых программах. Рассказав о достижениях последних лет, Вера Емельянова озвучила и острые проблемы здравоохранения, признав, что эти вопросы невозможны для оперативного решения. Первый из них – необходимость внесения изменений в методику расчёта субвенции, предоставляемой из федерального бюджета на обеспечение пациентов льготными лекарственными препаратами.

«Объём федеральных субвенций сегодня, к сожалению, недостаточен. Мы видим, какой рост препаратов для закупок, какое количество средств регионального бюджета необходимо для того, чтобы обеспечить льготников, которые отказываются от социального пакета и претендуют на получение лекарственных препаратов. По итогам прошлого года объём этих средств вырос практически в два раза», - подчеркнула первый вице-губернатор, отметив, что было бы целесообразно предусмотреть для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью дополнительный финансовый ресурс, который мог бы компенсировать расходы на льготное лекарственное обеспечение.

Второе системное и очень важное для стабилизации работы медицинский учреждений региона предложение касается передачи на федеральный уровень полномочий по уплате страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию за неработающее население. «Здесь также расходы колоссальные. Как проблему мы имеем просроченную кредиторскую задолженность медучреждений, которая составляет около 400 млн рублей», - отметила первый вице-губернатор.

Заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко поблагодарила псковичей за поднятые темы. «Эти вопросы типичны не только для вашего региона, это беспокоит очень многие субъекты РФ. Здесь нужно принимать системные решения, потому что денег на лекарственные препараты и оказание социальных услуг действительно не хватает. Мы обязательно подключимся», - сказала вице-спикер.

Ещё один поднятый на площадке Совета Федерации вопрос – острая необходимость в строительстве новой современной поликлиники с женской консультацией в деревне Борисовичи Псковского района, расположенной на границе с областной столицей. Вера Емельянова проинформировала сенаторов, что новые поликлиники не строились в регионе более 50 лет. Проект дорогостоящий и без финансовой поддержки из федерального бюджета нереализуемый.

Совместно с сенаторами и представителем Министерства здравоохранения РФ были предложены возможные механизмы финансирования строительства новой поликлиники, в том числе, поиск источников выделения средств на подготовку проектно-сметной документации и использование одного из уже разработанных типовых проектов поликлиники для удешевления строительства.

Подводя итог обсуждения, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова вновь вернулась к проблемам обеспечения лекарствами льготников и уплаты страховых взносов. «Вопросы сложные, которые уже не раз поднимались на федеральном уровне, в том числе, и в Совете Федерации, но пока решения не найдено. Мы продолжим над ними работать», - заверила сенатор.

Комментируя итоги прошедшего заседания, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих отметил, что в рамках «Дней Псковской области» у региона есть возможность обозначить самые острые проблемы. «Важно стучаться в эту дверь, и мы на заседании видели, что стучимся не мы одни – практически все регионы говорят о нехватке средств на льготные лекарства и другие проблемы здравоохранения. Уверен, что совместными усилиями решение всё-таки будет найдено и принято на федеральном уровне», - сказал вице-спикер псковского парламента.

Также в рамках «Дней Псковской области» членам комитета Совета Федерации по социальной политике была представлена презентация о развитии туризма в регионе, в том числе, амбициозный проект по строительству набережной реки Ловать и развитию туристкой инфраструктуры в Великих Луках.