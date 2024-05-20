Общество

Госдума разрешила продавать алкоголь в летних кафе

Депутаты Государственной думы приняли закон, разрешающий продажу алкогольных напитков в летних (сезонных) кафе. Закон был принят 21 мая сразу во втором и третьем чтениях.

Согласно документу, инициированному группой депутатов от фракции «Единая Россия», в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» будут внесены поправки, пишут «Известия».

Таким образом, разрешение на торговлю спиртным будет распространяться на веранды, помосты и дворики, которые летом являются традиционной частью ресторанов или кафе. При этом заведение обязано иметь лицензию на торговлю алкоголем. Новые нормы вступят в силу с 1 июня 2024 года.

Как отметил член партии «Единая Россия», первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко, в в Госдуму последние годы часто поступило много вопросов от рестораторов о конфликтных ситуациях в связи с запретом употребления алкоголя в летних залах. Критики законопроекта считают, что в таком случае может ухудшиться поведение посетителей, однако опыт говорит об обратном, пояснил Кравченко.