В Псковской области началось голосование за объекты, которые благоустроят в 2027 году

Всероссийское голосование по выбору общественных территорий для благоустройства, которое продлится до 12 июня, началось 21 апреля. Принять участие можно на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru.
Также можно проголосовать с помощью волонтеров в общественных местах. Принять участие в голосовании могут все жители региона старше 14 лет. По итогам будут определены общественные пространства, которые благоустроят в следующем году.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки, в этом году от южной столицы региона на голосование вынесены три общественные территории:
- сквер напротив дома №3 на улице Глинки;
- общественная территория у дома №56 на улице Ставского;
- общественная территория между домом №4 на улице Радищева и домом №22, корпус 1 на улице М. Кузьмина.