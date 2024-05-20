Общество

Ликвидацию склада пестицидов в Палкинском районе обсудят на федеральном уровне

Расширенное заседание комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Федерального Собрания Российской Федерации прошло в рамках Дней Псковской области во вторник, 21 мая. Совещание было посвящено комплексному развитию сельских территорий и решению вопросов в сфере природопользования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В заседании, которое провел первый заместитель председателя комитета Сергей Митин, приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, профильных министерств и ведомств, органы государственной власти Псковской области.

Основной доклад представила вице-губернатор Нинель Салагаева. «Большую долю ВВП Псковской области занимает сельское хозяйство и переработка. Благодаря активной политике и мерам поддержки министерства сельского хозяйства у нас в последние годы реализовано два крупных проекта в сфере молочного животноводства, построены две фермы. В этом направлении мы видим серьезный потенциал развития», — выступила вице-губернатор.

В продолжение Нинель Салагаева представила подробный доклад о реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на территории региона. С 2020 года общий объем финансирования составил 2,2 млрд рублей. За это время удалось реализовать комплекс мероприятий по благоустройству общественных пространств на селе, дворовых территорий, установке детских и спортивных площадок, обустройству водозаборных колонок и колодцев на сельских территориях, ремонту сельских дорог, улучшению жилищных условий аграриев.

В ходе обсуждения Министерству сельского хозяйства РФ рекомендовано рассмотреть вопрос выделения дополнительной поддержки на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

Сенаторы также поддержали включение Острова в качестве пилотной площадки по разработке и реализации долгосрочного плана социально-экономического развития опорных населенных пунктов и прилегающих территорий.

Еще одна рекомендация, которую сенаторы дали по итогам заседания комитета, — рассмотреть предложения Псковской области о выделении в текущем году из резервного фонда бюджету региона субсидии для завершения работ по капитальному ремонту Дедовичской средней школы №1 и Дедовичского районного центра досуга.

Правительство региона обратилось к сенаторам за поддержкой в вопросе ликвидации объекта накопленного вреда (складов устаревших пестицидов) в Палкинском районе. По итогам обсуждения комитет СФ поддержал предложения региона о необходимости проработки Министерством природных ресурсов и экологии РФ совместно с Роспотребнадзором и правительством Псковской области вопроса о ликвидации данного объекта в первоочередном порядке с учетом уровня его влияния на окружающую среду.