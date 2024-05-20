Общество

20 тонн сухого молока не пропустили через границу РФ в Псковской области

Партию белорусского сухого молока не пропустили через границу России в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На российско-белорусской границе инспектор Россельхознадзора провел ветеринарный контроль 20 тонн сухого цельного молока, следующего из Республики Беларусь в Санкт-Петербург.

В ходе документарного и физического контроля было установлено несоответствие информации о номерах партий товара, заявленных в ветеринарном сертификате и качественном удостоверении, с номерами партий, указанными на маркировочной этикетке товара.

Перемещение 20 тонн сухого молока по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлен акт о возврате груза в Республику Беларусь.