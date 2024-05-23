Дачникам посоветовали делать гимнастику перед работой в огороде

Чтобы работа в огороде не стала тяжёлой нагрузкой на организм, стоит придерживаться простых правил. Рекомендации Псковской Лене Новостей предоставили в комитете по здравоохранению Псковской области.
«Мы знаем, что в свой сад и огород каждый вкладывает много усилий, в том числе физических. Чтобы работа не стала тяжёлой нагрузкой на организм, стоит придерживаться простых правил», - отметили в комитете.
Работающим в огороде советуют:
- делать лёгкую гимнастику: размять шею, плечи, поясницу и позвоночник. Так будет легче переносить физическую нагрузку;
- при посадке рассады подложить что-то мягкое под колени, а лучше пользоваться защитными наколенниками — это снимет нагрузку на суставы;
- копать грядку из лёгкого приседа, разгибая спину без наклона вперёд. Так можно снизить нагрузку на межпозвонковые диски;
- распределять вес равномерно при переносе тяжестей: если носить всё в одной руке, возникнет односторонняя нагрузка на позвоночник, что может стать причиной радикулита;
- не сгибаться, низко опустив голову. Такая поза нарушает отток крови от головы, из-за чего возможен скачок давления.