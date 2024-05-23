Общество

Дачникам посоветовали делать гимнастику перед работой в огороде

Чтобы работа в огороде не стала тяжёлой нагрузкой на организм, стоит придерживаться простых правил. Рекомендации Псковской Лене Новостей предоставили в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Мы знаем, что в свой сад и огород каждый вкладывает много усилий, в том числе физических. Чтобы работа не стала тяжёлой нагрузкой на организм, стоит придерживаться простых правил», - отметили в комитете.

Работающим в огороде советуют: