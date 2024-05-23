Общество

Псковский следователь стал участником слета поисковых отрядов в Ленобласти

Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области Алексей Назаренко принял участие во втором слете поисковых отрядов Следственного комитета, посвященный 80-летию полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления.

Фото здесь и далее: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

В рамках проводимых мероприятий для участников провели инструкторско-методическое занятие на месте раскопок захоронения жертв концлагеря «Дулаг-102» в городе Волосово Ленинградской области.

В торжественной церемонии закрытия II слета поисковых отрядов Следственного комитета приняли участие заместитель председателя Следственного комитета Российской Федерации А. В. Клаус, руководитель управления общественно-политической работы ведомства Герой России С. В. Петров, губернатор Ленинградской области А. Ю. Дрозденко, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Е. М. Цунаева, руководитель следственного управления СК России по Ленинградской области С. Т. Сазин, представители государственных органов Республики Беларусь, сотрудники и обучающиеся СК России, представители поисковых движений и другие почетные гости.

Перед началом мероприятия участники возложили венки и цветы к подножию монумента «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище. Далее в патриотическом объединении «Ленрезерв» состоялось пленарное заседание, на котором были подведены итоги поисковой и архивной работы Следственного комитета Российской Федерации за 2023 год и обозначены задачи на 2024 – 2025 годы.

В завершение состоялось награждение ветеранов войны и боевых действий, активистов поискового движения и других участников мероприятия.