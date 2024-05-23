Общество

Восемь вакансий открыты в гдовской полиции

Восемь вакансий открыты в ОМВД России по Гдовскому району, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Требуются кандидаты на должности младшего, среднего и старшего начальствующего состава:

- старший участковый уполномоченный полиции;

- дознаватель;

- оперуполномоченный отделения уголовного розыска;

- оперативный дежурный;

- оперуполномоченный направления экономической безопасности и противодействия коррупции;

- инспектор ДПС Госавтоинспекции;

- полицейский – водитель группы охраны и конвоирования;

- полицейский группы охраны и конвоирования.

Требования к кандидатам: образование не ниже среднего, хорошее здоровье, отсутствие судимости, положительные характеристики с предыдущих мест службы и работы, возраст не старше 50 лет для замещения должностей младшего начальствующего состава, 55 лет для замещения среднего и старшего начальствующего состава.

Социальные гарантии для сотрудников органов внутренних дел:

- средняя заработная плата 30-70 тысяч рублей;

- при выслуге 20 лет - право на пенсионное обеспечение (в пенсионный стаж входит служба в вооруженных силах Российской Федерации, учеба на дневных отделениях учебных заведений);

- сотрудники ОВД зачисляются на специальный воинский учет;

- ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 40 календарных дней, предоставляются дополнительные отпуска;

- лицам, не имеющим жилых помещений для проживания на обслуживаемой территории, выплачиваются компенсации за наем (поднаем) жилых помещений сотруднику и членам семьи;

- предоставляются путевки в санатории и дома отдыха МВД России;

- имеется возможность получения бесплатного юридического образования по заочной форме обучения.

Следует обращаться в ОМВД России по Гдовскому району по адресу: Гдов, улица Никитина, дом №3, кабинет №5, телефоны: 23-005, +79990940069.