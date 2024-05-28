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Общество

Псковская «инфекционка» пыталась закупить отсутствующее на рынке оборудование

28.05.2024 10:34|ПсковКомментариев: 0

Псковская областная инфекционная клиническая больница допустила нарушение при проведении электронного аукциона на поставку материалов для своей лаборатории. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Псковской области. 

В УФАС поступила жалоба от ООО «Фарм МТ». По мнению заявителя, на рынке медицинских изделий отсутствует товар - устройство вакуумное для исследований проб крови с цитратом натрия-1 с номинальной вместимостью 3,6 мл. 

При рассмотрении жалобы заказчик признал довод и пояснил, что при формировании описания объекта закупки была допущена техническая ошибка, необходимо было указать 3.0 мл.

Исходя из вышеизложенного, в действиях заказчика установлены нарушения пункта 2 части 1 статьи 33, пункта 1 части 2 статьи 42 закона о контрактной системе, что содержат признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ.

Комиссия ведомства приняла решение о признании жалобы обоснованной. Аукцион признан несостоявшимся, обязательное для исполнения предписание не выдавалось.

Теги: #закупки
Источник: Псковская Лента Новостей
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