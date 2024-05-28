Общество

Псковская «инфекционка» пыталась закупить отсутствующее на рынке оборудование

Псковская областная инфекционная клиническая больница допустила нарушение при проведении электронного аукциона на поставку материалов для своей лаборатории. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Псковской области.

В УФАС поступила жалоба от ООО «Фарм МТ». По мнению заявителя, на рынке медицинских изделий отсутствует товар - устройство вакуумное для исследований проб крови с цитратом натрия-1 с номинальной вместимостью 3,6 мл.

При рассмотрении жалобы заказчик признал довод и пояснил, что при формировании описания объекта закупки была допущена техническая ошибка, необходимо было указать 3.0 мл.

Исходя из вышеизложенного, в действиях заказчика установлены нарушения пункта 2 части 1 статьи 33, пункта 1 части 2 статьи 42 закона о контрактной системе, что содержат признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ.

Комиссия ведомства приняла решение о признании жалобы обоснованной. Аукцион признан несостоявшимся, обязательное для исполнения предписание не выдавалось.