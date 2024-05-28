Общество

Около 1 800 случаев ОРВИ выявили за неделю в Псковской области

1 764 случая ОРВИ выявили в Псковской области с 20 по 26 мая. Показатель заболеваемости составил 30,01 на 10 тысяч населения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 61,7%. В Пскове зарегистрировано 797 случаев ОРВИ, или 45,2% от общего количества по области. За неделю госпитализировано 25 человек с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, что на 13 человек больше, чем на предыдущей неделе.

На прошедшей неделе по сравнению с предыдущей количество больных новой коронавирусной инфекцией уменьшилось на 10 человек, зарегистрировано 9 случаев (показатель заболеваемости 1,53 на 100 тысяч населения). Все заболевшие взрослые.

Количество внебольничных пневмоний за прошедшую неделю уменьшилось на 9,9% и составило 73 случая, в том числе среди детей до 18 лет – 17 случаев, или 23,3%.