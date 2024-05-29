Общество

Скамеек у нового фонтана в Пскове может стать больше

Скамеек у сухого мультимедийного фонтана в сквере 60-летия Октября в Пскове может стать больше. Это следует из ответа представителя городской администрации на обращение подписчика в группе Псковской Ленты Новостей в социальной сети «ВКонтакте».

«Не плохо бы скамеек поставить побольше. Или вообще на целый периметр большую скамью», - предложил местный житель.

«Вопрос по увеличению количества скамеек на рассмотрении в связи с увеличением посещаемости сквера. Спасибо за обращение!» - ответил представитель администрации Пскова.

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Напомним, конструкция фонтана состоит из 10 водных контуров, в том числе функции туманообразования и светомузыкального сопровождения. На водный экран можно будет проецировать видео. Цена контракта составила 79,9 млн рублей.