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Блоги / Юлия Магера

Фонтаносрач

28.05.2024 15:01|ПсковКомментариев: 3

Кто бы мог подумать, что новый фонтан на Четырех углах вызовет такое бурление в умонастроениях? Впрочем, тот, кто давно живет в Пскове, тот бы и мог подумать. У нас попросту не бывает по-другому. Ни одно мало-мальское событие не получает среди псковичей однозначной оценки. Мнения непременно поляризуются. Спасает только то, что обсуждение ведется в сети, иначе всякий раз дело заканчивалось бы рукопашной. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера в своей авторской колонке приводит эмоциональные оценки горожан к единому разумному знаменателю.

 

Запуск фонтана для маленького города оказался событием нерядовым. Потому всяк сверчок повскакивал со своего шестка, спеша выразить ценное мнение. Часть публики, опасаясь забрызгать свои белые пальто, обходит фонтан седьмой верстой, не забывая выразить «фи» приходящим на фонтан натуральным образом купаться - в плавательных костюмах, с полотенцами. Что любопытно, возмущает не кринжовость ситуации сама по себе - купаться в городском фонтане - а тот факт, что фонтаном пользуются как-то «не так». В Египте, например, для прогулки к аналогичному сооружению надевают все самое лучшее - во всяком случае, так пишет одна участница дискуссии. Не уточняет, правда, при фараоне Аменхотепе или уже при мамлюках существовала в Египте традиция ходить на фонтан в соответствии с дресс-кодом «блэк тай», то есть в смокингах и вечерних платьях. Явно не в XXI веке. Иначе мне очень жалко соотечественницу, для которой прогулка к фонтану - что-то сродни походу в оперу, изысканное действо с вершины личной пирамиды потребностей.

Говорят еще о грязи. И не напрасно. Недавно мы писали, что вода в фонтане обновляется раз в неделю, все остальное время в систему только добавляют по чуть-чуть новой для компенсации потерь. То есть, стекая по потным телам, жидкость (уже не совсем и вода) выходит на новый круг тысячи раз. Возможно, поэтому в последние дни у фонтана пахнет, словно в общественном бассейне. Запах недвусмысленно свидетельствует: хлорируют. Потенциально возможные массовые детские инфекции - это точно не тот эффект, которого ждали строители фонтана, а раз не могут побороть, вынуждены возглавить.

Нет смысла пересказывать все мнения. Нас интересует не то, что говорят, а то, что это значит. Только на первый взгляд спор вокруг фонтана кажется нелепым и не стоящим удара пальцами о клавиатуру. Кому какое дело, кто каким способом решил вымокнуть до трусов?

Однако в каплях воды, падающих на брусчатку сквера, без искажений отразилось состояние общества. Фонтан находится не в вакууме, а прямо в эпицентре происходящих вокруг процессов.

Начнем с простого, видимого на поверхности луж без специальной оптики. Смотрите сами.

Фонтан изначально проектировался и строился как интерактивный. Он создан не для философского созерцания течения струй. Для этого существуют аналогичные порождения инженерной мысли в Ботаническом саду и в Дендропарке. Рядом с ними можно только сидеть и любоваться. И если в Ботаническом «интерактив» сами себе в былые годы устраивали десантники 2 августа, штурмуя его ярусы, словно горный пик, то в Дендропарке какое-либо взаимодействие со струями могут себе позволить разве что утки.

Конструкция на Четырех углах - иное дело. Она целенаправленно создана для соединения человека со стихией, прирученной и пущенной по трубам под давлением. Это не каменный истукан. Струи постоянно меняют режимы и место, из которых бьют. Место размещения фонтана выбрано идеальное, у бегающих в воде с визгом детей нет ни малейшего шанса попасть под машину - как это неминуемо случилось бы, будь реализован недавний проект создания подобного фонтана на площади Ленина. Плюс сквер стал живым, а не пустой транзитной площадкой, предназначенной для перемещения через нее по важным делам. Теперь дело появилось прямо тут. Свою порцию внимания заодно с фонтаном получают кованые скульптуры и крошечная детская площадка для малышей — оказалось, что она не номинальная, не создана ради галочки, а вполне себе пригодна для развлечения тех псковичей, кто едва вышел из грудного возраста.

Как-то даже обидно за Псков, что вот такой малости, а не было у нас. Фонтан - не восьмое чудо света, но по бедности нашей мы были лишены такой, в общем-то, банальной вещи, а потому и была она воспринята многими, как диковинка.

В этом недавнем дефиците и кроется корень ситуации, которую часть псковичей считают проблемой. Желание приходящей на фонтан публики буквально слиться с ним в единое целое - не что иное, как самый обычный голод. Городок наш небогат, огромный процент его жителей не ел ничего слаще морковки. Многим семьям недоступна покупка билета в аквапарк, тем более - поездки на море и в другие города, где можно было бы расширить кругозор и увидеть настоящие чудеса, чтобы потом не принимать за них коммунальный агрегат. На самом фонтане вылезает в полный рост внутренняя культура каждого отдыхающего, плоды воспитания. Но в погоне за куском хлеба родители частенько сводят свою роль к простейшим функциям. Уроки сделал, сыт - уже хорошо. Про воспитательные функции школы даже говорить не хочется.

То есть дети и те немногие взрослые, кто тоже суется в фонтан, все делают правильно. Для того он и придуман, чтобы дарить веселье. Другое дело, причудливые формы, которые оно принимает. Но тут, повторюсь, дело не в фонтане. Он поливает то, что уже выросло.

Частный случай общей картины - подросткам некуда деться. В городе практически отсутствуют способы бесплатного и интересного проведения досуга школьниками старшего возраста. Для мелких построили кучу детских площадок, этот вопрос городская администрация закрывает. А что для подростков? Скейт-парк открыли, пожалуй, на этом все. Так чего удивляться, что в прошлую пятницу на фонтан пришли даже выпускники? Школьников лишили общегородского праздника, вот они сами и придумали, куда податься после торжественного вальса на школьном дворе.

Да и купаться в Пскове негде. Великая в черте города грязная, кишит нежелательной органикой - туда даже ногу помочить страшно, не то, что окунаться всеми слизистыми. Так еще как раз подростки наладились нырять прямо на набережной, то есть занимаются делом вдвойне опасным, чем привлекли внимание руководителя регионального управления МЧС. Пусть уж лучше в фонтане плещутся.

Теперь заглянем в другие водоносные слои.

Вокруг фонтана остро не хватает скамеек. Оказалось, что в сквере, который еще недавно пустовал, их не так и много. Теперь они всегда заняты. Спокойной публике, которая и посидела бы у воды, приткнуться негде. А ведь еще зимой в другой псковской локации наблюдался явный переизбыток мест для сидения. На улице Пушкина, куда поставили несколько скамеек, явно диссонирующих с окружающим пространством. Волна народного гнева их снесла, новое место нашли в Детском парке. Сквер имени 60-летия Октября - вот, где они бы по-настоящему пригодились. Но нельзя. Те скамейки были на федеральные деньги по проекту «Сердце Пскова» и предназначались исключительного для центра города. Иначе - нецелевое расходование бюджетных средств, статья УК РФ.

Теперь лошадницы. Эти быстренько сориентировались. Гонят из Детского парка?

Да и ладно! Все равно теперь публика сместилась на ближнее Завеличье. Так что копыта быстренька прицокали туда же. Говорите, соседство навоза и воды - так себе сочетание с санитарной точки зрения? И если что-нибудь такое попадет в фонтан, то потом это будет циркулировать еще неделю? Сначала догоните! Цок-цок-цок.

Фонтаносрач возник еще и потому, что дискуссии на другие темы, немало занимающие умы граждан, невозможны. Много по каким поводам хотел бы высказаться комментатор в интернете, но слышит поблизости пощелкивание ручки оперативника, занесенной над листом бумаги для составления протокола о дискредитации, оскорблении чувств или пропаганде запрещенного. На самом деле, фонтан волнует горожан не в той степени, в какой накалилась дискуссия вокруг него. На этом уровне брызги превращаются в пар, выходящий в свисток и ослабляющий давление как внутри отдельных фляг, так и внутри всего котла.

Словом, фонтан - не совсем фонтан. Его скрытая под брусчаткой чаша сродни сказочному золотому блюдечку с серебряной каемочкой. Катится, катится по нему наливное яблочко, перекатываются потоки воды, взмывая вверх, чтобы через секунду снова уйти под землю - показывают наш маленький мирок без прикрас. Вот какие мы есть, такими в фонтане и отражаемся. Не нужно никакое мультимедийное оборудование для трансляции видеоряда на водную завесу. Все и так видно невооруженным глазом.

Юлия Магера

Фото Вадима Боченкова

Теги: #ЖКХ #городская среда
Источник: Псковская Лента Новостей
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