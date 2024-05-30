Общество

Более 10% работающих жителей Пскова продлят отдых в июне отпусками и отгулами - опрос

День России в этом году приходится на середину недели, 13% работающих жителей Пскова присоединят отпуска или отгулы к выходному дню, чтобы продлить отдых. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения Пскова.

13% жителей Пскова возьмут отпуска и отгулы до либо сразу после 12 июня, чтобы продлить отдых.

Мужчины чуть чаще женщин заявляли о таком намерении (14 и 12% соответственно). Горожане от 35 до 44 лет планируют брать отпуска и отгулы на 12 июня чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше.