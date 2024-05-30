Общество

«Беседка»: Летний отдых детей в вопросах и ответах. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 30 мая.

Совсем скоро наступят летние каникулы (а для кого-то они уже наступили). Традиционно принять детей готовы загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием. О том, насколько псковские лагеря готовы к летней оздоровительной кампании, в каком состоянии они находятся и насколько безопасным и увлекательным будет отдых детей, в программе «Беседка» рассказала директор Центра детского отдыха и оздоровления Псковской области Татьяна Богданова.