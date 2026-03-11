 
Общество

«Ты что, не патриот?»: в Сбере рассказали, как не стать преступником из-за мошенников

0

Уже несколько лет телефонные мошенники обманом заставляют граждан совершать поджоги и диверсии, фиксируя эти действия на видео. Известны сотни случаев, когда под влиянием злоумышленников люди пытались поджечь административные здания, почтовые отделения, военкоматы, МФЦ и далее. За подобные действия грозит административная и уголовная ответственность. Как не попасть в ловушку преступников, Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Сбера. 

Изображение: Сбербанк

Противоправные действия могут быть квалифицированы следующим образом:
  1. Статья 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Предусмотрено наказание от штрафа в размере 40 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет. Если же в результате диверсии погиб человек или наступили другие тяжкие последствия, то возможно лишение свободы на срок до пяти лет;
  2. Статья 205 УК РФ «Террористический акт», предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.

Какие аргументы используют злоумышленники

Жертвой манипуляций может стать любой человек, вне зависимости от пола, возраста, места жительства и уровня достатка. Например, телефонные мошенники могут обращаться к тому, у кого уже украли деньги, и обещать вернуть их, если тот подожжет военкомат или заправку. Еще один вариант – жертв убеждают оказать «содействие следствию» или «помочь в поимке преступников». Иногда предлагают устроить поджог за вознаграждение.

При общении мошенники часто используют следующие сценарии:

  • Родным или близким грозит уголовное преследование, избежать его поможет только участие в «спецоперации»;
  • Заманивают «легкими» деньгами через мессенджеры и социальные сети. За диверсию обещают вознаграждение до 200 тысяч рублей.

Чаще кибермошенникам удается склонить к преступлению молодежь или пенсионеров.

С подростками, у которых еще не сформировалось критическое мышление, злоумышленники сначала стараются установить доверительные отношения. А потом предлагают выполнить «секретное задание», чтобы «помочь в важном деле», «восстановить справедливость», «завоевать уважение» и «войти в группу избранных».

Молодые люди пытаются выйти из-под опеки родителей и найти своё место в жизни — устроиться на хорошую работу, обеспечить себя материально, завоевать уважение окружающих. Но из-за недостатка жизненного опыта они могут откликаться на сомнительные предложения.

Людям старшего возраста мошенники предлагают принять участие в «секретной операции по поимке опасных преступников» или «защитить родственников». В этом случае мошенники представляются сотрудниками силовых и правоохранительных структур – МВД, ФСБ и так далее. 

Как распознать манипуляции

Вот несколько признаков подстрекательства к совершению преступления:

  • Предлагают выполнить «секретное задание», о котором нельзя никому рассказывать;
  • Уверяют, что о незаконных действиях никто не узнает, что не будет проблем с правоохранительными органами;
  • Предлагают работу, но не рассказывают, в чем ее суть, не раскрывают название и контакты работодателя;
  • Просят прислать фото или видео выполняемых действий;
  • При отказе начинают давить на эмоции («Ты что, не патриот?») или угрожают уголовной ответственностью «за отказ от сотрудничества»;
  • Просят установить приложение «для удаленной помощи», перейти по ссылке, сообщить свои личные данные.

Как защититься

Рекомендации родителям подростков

  • Помните, что ваши теплые и доверительные отношения с ребенком — основа его безопасности. Если он не будет с вами делиться – вы не сможете ему помочь;
  • Спрашивайте ребенка, с кем он общается, в какие интернет-игры играет. Если что-то покажется вам подозрительным – не осуждайте, постарайтесь вместе прояснить ситуацию;
  • Обсудите с ребенком опасности, которые могут подстерегать его в интернете;
  • Используйте инструменты родительского контроля. Объясните ребенку, что вы делаете это для обеспечения его безопасности;
  • Если ваш ребенок стал скрытным, у него появились новые интернет-друзья, непонятно откуда взявшиеся деньги — это повод насторожиться и постараться разобраться.
Ученику 9 класса в мессенджер позвонила «директор школы» и попросила прислать фотографию паспорта. После этого раздался звонок от «сотрудника полиции», сообщившего, что аккаунт мальчика на Госуслугах взломали мошенники и надо срочно перевести деньги на «безопасный счет».
Подросток перевел 200 тысяч рублей со счета матери. Затем школьнику заявили, что деньги были перечислены на финансирование запрещенной организации, и что теперь его мать и сестру могут посадить в тюрьму. Чтобы спасти их, надо поджечь несколько автомобилей с патриотической символикой. Следуя указаниям мошенников, школьник купил в магазине легковоспламеняющуюся жидкость, облил ею четыре автомобиля и поджег.
Его задержали и предъявили обвинение по статье 167 УК РФ.

Рекомендации для молодежи:

  • Соблюдайте конфиденциальность в интернете, помните, что все ваши действия оставляют цифровой след, который невозможно удалить;
  • Внимательно относитесь к предложениям о работе. Не соглашайтесь выполнять сомнительные разовые поручения неизвестных лиц: отнести посылку, сфотографировать объект, обналичить деньги и прочее;
  • Всегда проверяйте найденную в интернете информацию. Не доверяйте интернет-знакомым и неизвестным телефонным собеседникам — они могут оказаться не теми, за кого себя выдают;
  • Уточняйте у близких и родных, действительно ли им угрожает опасность. Если это так – обращайтесь в правоохранительные органы.

Рекомендации для пенсионеров:

  • Не отвечайте на звонки с неизвестных номеров и сообщения от незнакомцев в мессенджере;
  • Никогда не переходите по ссылкам, полученных из сомнительных источников, не открывайте вложенные файлы из сообщений незнакомцев;
  • Помните, что никакие государственные ведомства не решают серьёзные вопросы по телефону или в мессенджере;
  • Если вас от имени госорганизации просят совершить какое-либо действие — это мошенники. Прекратите разговор, расскажите о нём родственникам, друзьям. Поделитесь информацией с банком — вам посоветуют, как поступить;
  • Если вас вынуждают пойти на преступление – обратитесь в полицию.
Пенсионерке из Санкт-Петербурга позвонили «из поликлиники» и попросили продиктовать СНИЛС, чтобы записать ее на флюорографию. Затем сообщили, что на ее имя оформили доверенность на снятие денег и предложили «спасти их», переведя «на безопасный счет». Несмотря на предупреждение сотрудников банка пенсионерка сняла все деньги и перевела их мошенникам.
После этого мошенники заявили, что надо срочно поджечь банкомат, чтобы «замести следы». Задание согласился выполнить муж пенсионерки. Он был задержан полицией, возбуждено уголовное дело о теракте.

Если вы не уверены в своей способности противостоять манипуляциям мошенников, обратитесь за помощью к близким. Также вы можете подключить сервис «Близкие рядом» от Сбера и защитить свои сбережения. Если банк заметит подозрительную операцию по вашему счету, он попросит выбранного вами доверенного человека подтвердить ее.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026