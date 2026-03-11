«Ты что, не патриот?»: в Сбере рассказали, как не стать преступником из-за мошенников

Уже несколько лет телефонные мошенники обманом заставляют граждан совершать поджоги и диверсии, фиксируя эти действия на видео. Известны сотни случаев, когда под влиянием злоумышленников люди пытались поджечь административные здания, почтовые отделения, военкоматы, МФЦ и далее. За подобные действия грозит административная и уголовная ответственность. Как не попасть в ловушку преступников, Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Сбера.

Изображение: Сбербанк

Какие аргументы используют злоумышленники

Жертвой манипуляций может стать любой человек, вне зависимости от пола, возраста, места жительства и уровня достатка. Например, телефонные мошенники могут обращаться к тому, у кого уже украли деньги, и обещать вернуть их, если тот подожжет военкомат или заправку. Еще один вариант – жертв убеждают оказать «содействие следствию» или «помочь в поимке преступников». Иногда предлагают устроить поджог за вознаграждение.

При общении мошенники часто используют следующие сценарии:

Родным или близким грозит уголовное преследование, избежать его поможет только участие в «спецоперации»;

Заманивают «легкими» деньгами через мессенджеры и социальные сети. За диверсию обещают вознаграждение до 200 тысяч рублей.

Чаще кибермошенникам удается склонить к преступлению молодежь или пенсионеров.

С подростками, у которых еще не сформировалось критическое мышление, злоумышленники сначала стараются установить доверительные отношения. А потом предлагают выполнить «секретное задание», чтобы «помочь в важном деле», «восстановить справедливость», «завоевать уважение» и «войти в группу избранных».

Молодые люди пытаются выйти из-под опеки родителей и найти своё место в жизни — устроиться на хорошую работу, обеспечить себя материально, завоевать уважение окружающих. Но из-за недостатка жизненного опыта они могут откликаться на сомнительные предложения.

Людям старшего возраста мошенники предлагают принять участие в «секретной операции по поимке опасных преступников» или «защитить родственников». В этом случае мошенники представляются сотрудниками силовых и правоохранительных структур – МВД, ФСБ и так далее.

Как распознать манипуляции

Вот несколько признаков подстрекательства к совершению преступления:

Предлагают выполнить «секретное задание», о котором нельзя никому рассказывать;

Уверяют, что о незаконных действиях никто не узнает, что не будет проблем с правоохранительными органами;

Предлагают работу, но не рассказывают, в чем ее суть, не раскрывают название и контакты работодателя;

Просят прислать фото или видео выполняемых действий;

При отказе начинают давить на эмоции («Ты что, не патриот?») или угрожают уголовной ответственностью «за отказ от сотрудничества»;

Просят установить приложение «для удаленной помощи», перейти по ссылке, сообщить свои личные данные.

Как защититься

Рекомендации родителям подростков