«Ты что, не патриот?»: в Сбере рассказали, как не стать преступником из-за мошенников

Уже несколько лет телефонные мошенники обманом заставляют граждан совершать поджоги и диверсии, фиксируя эти действия на видео. Известны сотни случаев, когда под влиянием злоумышленников люди пытались поджечь административные здания, почтовые отделения, военкоматы, МФЦ и далее. За подобные действия грозит административная и уголовная ответственность. Как не попасть в ловушку преступников, Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Сбера.
Изображение: Сбербанк
- Статья 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Предусмотрено наказание от штрафа в размере 40 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет. Если же в результате диверсии погиб человек или наступили другие тяжкие последствия, то возможно лишение свободы на срок до пяти лет;
- Статья 205 УК РФ «Террористический акт», предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.
Какие аргументы используют злоумышленники
Жертвой манипуляций может стать любой человек, вне зависимости от пола, возраста, места жительства и уровня достатка. Например, телефонные мошенники могут обращаться к тому, у кого уже украли деньги, и обещать вернуть их, если тот подожжет военкомат или заправку. Еще один вариант – жертв убеждают оказать «содействие следствию» или «помочь в поимке преступников». Иногда предлагают устроить поджог за вознаграждение.
При общении мошенники часто используют следующие сценарии:
- Родным или близким грозит уголовное преследование, избежать его поможет только участие в «спецоперации»;
- Заманивают «легкими» деньгами через мессенджеры и социальные сети. За диверсию обещают вознаграждение до 200 тысяч рублей.
Чаще кибермошенникам удается склонить к преступлению молодежь или пенсионеров.
С подростками, у которых еще не сформировалось критическое мышление, злоумышленники сначала стараются установить доверительные отношения. А потом предлагают выполнить «секретное задание», чтобы «помочь в важном деле», «восстановить справедливость», «завоевать уважение» и «войти в группу избранных».
Молодые люди пытаются выйти из-под опеки родителей и найти своё место в жизни — устроиться на хорошую работу, обеспечить себя материально, завоевать уважение окружающих. Но из-за недостатка жизненного опыта они могут откликаться на сомнительные предложения.
Людям старшего возраста мошенники предлагают принять участие в «секретной операции по поимке опасных преступников» или «защитить родственников». В этом случае мошенники представляются сотрудниками силовых и правоохранительных структур – МВД, ФСБ и так далее.
Как распознать манипуляции
Вот несколько признаков подстрекательства к совершению преступления:
- Предлагают выполнить «секретное задание», о котором нельзя никому рассказывать;
- Уверяют, что о незаконных действиях никто не узнает, что не будет проблем с правоохранительными органами;
- Предлагают работу, но не рассказывают, в чем ее суть, не раскрывают название и контакты работодателя;
- Просят прислать фото или видео выполняемых действий;
- При отказе начинают давить на эмоции («Ты что, не патриот?») или угрожают уголовной ответственностью «за отказ от сотрудничества»;
- Просят установить приложение «для удаленной помощи», перейти по ссылке, сообщить свои личные данные.
Как защититься
Рекомендации родителям подростков
- Помните, что ваши теплые и доверительные отношения с ребенком — основа его безопасности. Если он не будет с вами делиться – вы не сможете ему помочь;
- Спрашивайте ребенка, с кем он общается, в какие интернет-игры играет. Если что-то покажется вам подозрительным – не осуждайте, постарайтесь вместе прояснить ситуацию;
- Обсудите с ребенком опасности, которые могут подстерегать его в интернете;
- Используйте инструменты родительского контроля. Объясните ребенку, что вы делаете это для обеспечения его безопасности;
- Если ваш ребенок стал скрытным, у него появились новые интернет-друзья, непонятно откуда взявшиеся деньги — это повод насторожиться и постараться разобраться.
Рекомендации для молодежи:
- Соблюдайте конфиденциальность в интернете, помните, что все ваши действия оставляют цифровой след, который невозможно удалить;
- Внимательно относитесь к предложениям о работе. Не соглашайтесь выполнять сомнительные разовые поручения неизвестных лиц: отнести посылку, сфотографировать объект, обналичить деньги и прочее;
- Всегда проверяйте найденную в интернете информацию. Не доверяйте интернет-знакомым и неизвестным телефонным собеседникам — они могут оказаться не теми, за кого себя выдают;
- Уточняйте у близких и родных, действительно ли им угрожает опасность. Если это так – обращайтесь в правоохранительные органы.
Рекомендации для пенсионеров:
- Не отвечайте на звонки с неизвестных номеров и сообщения от незнакомцев в мессенджере;
- Никогда не переходите по ссылкам, полученных из сомнительных источников, не открывайте вложенные файлы из сообщений незнакомцев;
- Помните, что никакие государственные ведомства не решают серьёзные вопросы по телефону или в мессенджере;
- Если вас от имени госорганизации просят совершить какое-либо действие — это мошенники. Прекратите разговор, расскажите о нём родственникам, друзьям. Поделитесь информацией с банком — вам посоветуют, как поступить;
- Если вас вынуждают пойти на преступление – обратитесь в полицию.
Если вы не уверены в своей способности противостоять манипуляциям мошенников, обратитесь за помощью к близким. Также вы можете подключить сервис «Близкие рядом» от Сбера и защитить свои сбережения. Если банк заметит подозрительную операцию по вашему счету, он попросит выбранного вами доверенного человека подтвердить ее.