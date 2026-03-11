Михаил Балог стал директором Института права, экономики и управления ПсковГУ

Михаил Балог назначен директором Института права, экономики и управления ПсковГУ, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.
Фото: ПсковГУ
«Михаил Михайлович является выпускником университета и работает в структуре ПсковГУ уже более 15 лет. В 2010 году он успешно защитил кандидатскую диссертацию, в настоящее время работает над докторской. С 2022 года возглавляет кафедру экономики, финансов и финансового права, совмещая административную работу с активной научной и преподавательской деятельностью», - рассказали в университете.
Новый директор – автор десятков научных работ и статей, а также регулярный участник всероссийских и международных профильных мероприятий.
«Перед Михаилом Михайловичем стоят задачи по усилению практико-ориентированного подхода в подготовке специалистов, развитию международного сотрудничества и интеграции института в федеральные проекты. Уверен, что его опыт и глубокое понимание специфики института будут способствовать новым достижениям», - прокомментировал назначение врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев.