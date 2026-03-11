 
Общество

Михаил Балог стал директором Института права, экономики и управления ПсковГУ

0

Михаил Балог назначен директором Института права, экономики и управления ПсковГУ, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото: ПсковГУ

«Михаил Михайлович является выпускником университета и работает в структуре ПсковГУ уже более 15 лет. В 2010 году он успешно защитил кандидатскую диссертацию, в настоящее время работает над докторской. С 2022 года возглавляет кафедру экономики, финансов и финансового права, совмещая административную работу с активной научной и преподавательской деятельностью», - рассказали в университете. 

Новый директор – автор десятков научных работ и статей, а также регулярный участник всероссийских и международных профильных мероприятий.

«Перед Михаилом Михайловичем стоят задачи по усилению практико-ориентированного подхода в подготовке специалистов, развитию международного сотрудничества и интеграции института в федеральные проекты. Уверен, что его опыт и глубокое понимание специфики института будут способствовать новым достижениям», - прокомментировал назначение врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев. 
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026