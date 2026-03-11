Михаил Балог стал директором Института права, экономики и управления ПсковГУ

Михаил Балог назначен директором Института права, экономики и управления ПсковГУ, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото: ПсковГУ

«Михаил Михайлович является выпускником университета и работает в структуре ПсковГУ уже более 15 лет. В 2010 году он успешно защитил кандидатскую диссертацию, в настоящее время работает над докторской. С 2022 года возглавляет кафедру экономики, финансов и финансового права, совмещая административную работу с активной научной и преподавательской деятельностью», - рассказали в университете.