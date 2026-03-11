Названа причина ликвидации колонии в островской деревне Крюки

Раньше в Псковской области существовала колония общего режима в деревне Крюки Островского района, но она была ликвидирована, поскольку суды в регионе стали редко назначать такой вид наказания, пояснил начальник УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

Гость студии рассказал, какие подразделения входят в состав УФСИН России по Псковской области.

«В состав УФСИН в первую очередь входит само управление, три колонии строгого режима, две дислоцированные в Себежском районе: в Идрице и в Сосновом Бору, а также одна в посёлке Серёдка Псковского района», - сказал Виктор Леонов.

Помимо этого, в состав ведомства входит два следственных изолятора - СИЗО №1 в Пскове и СИЗО №2 в Великих Луках, в Псковской области находится и исправительный центр для исполнения наказания в виде принудительных работ.

«Также входит уголовно-исполнительная инспекция с ее филиалами в районах области», - продолжил Виктор Леонов.

Напомним, в деревне Крюки располагалась мужская исправительная колония общего режима. Лимит наполнения составлял 877 мест, включая участок колонии-поселения на 145 мест. Колония в Крюках работала с 1961 года.