 
Общество

До +16 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 12 марта

0

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 12 марта, сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью без существенных осадков, днем в большинстве районов пройдет небольшой дождь. Ожидается ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днем столбик термометра покажет от +11 до +16 градусов.

Атмосферное давление низкое.

Напомним, абсолютную максимальную температуру зарегистрировали в Псковской области 10 марта — сразу же после предыдущего рекорда всего сутки назад

Известно, что на неделе ожидается хорошая, теплая погода, преимущественно без осадков. Однако холода все же могут вернуться.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026