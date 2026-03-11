До +16 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 12 марта

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 12 марта, сообщили в региональном гидрометцентре.
Ночью без существенных осадков, днем в большинстве районов пройдет небольшой дождь. Ожидается ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днем столбик термометра покажет от +11 до +16 градусов.
Атмосферное давление низкое.
Напомним, абсолютную максимальную температуру зарегистрировали в Псковской области 10 марта — сразу же после предыдущего рекорда всего сутки назад
Известно, что на неделе ожидается хорошая, теплая погода, преимущественно без осадков. Однако холода все же могут вернуться.