Общество

Отца двух дочерей в Пскове пришлось объявить в розыск для взыскания алиментов

Судебные приставы в Псковской области принудили 39-летнего отца выплатить алименты на содержание двух дочерей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по региону.

По решению суда отец должен ежемесячно выплачивать алименты на содержание своих дочерей 2008 и 2012 годов рождения, проживающих в Пскове, в размере 1/3 доли от всех видов доходов. В течение длительного времени отец двух девочек никаких усилий к выплате алиментов не прилагал, у мужчины образовалась крупная задолженность — более 1 млн рублей.

Судебный пристав-исполнитель принял ряд принудительных мер: вынес постановления об обращении взыскания на деньги должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, о запрете на регистрационные действия в отношении имущества должника и о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации. Однако это не помогло.

Должник не являлся в службу судебных приставов и длительное время скрывал свое местонахождение. В связи с этим его объявили в розыск. Когда мужчину нашли, его доставили в отделение судебных приставов. Сотрудники службы предупредили, что ему грозит административная ответственность по статье 5.35.1 КоАП РФ.

Должник предложил матери дочерей оформить на них доли в доме в счет долга. Женщину устроило такое предложение. Должник, не дожидаясь мер принудительного исполнения, оформил на детей доли в доме и предоставил приставам соответствующие документы.