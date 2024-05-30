Общество

Апробация рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами по экзаменам прошла в Пскове

Апробация рассмотрения апелляционной комиссией апелляций о несогласии с выставленными баллами по ЕГЭ в режиме онлайн состоялась на площадке Псковского центра обработки информации – Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 29 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В рамках тренировочного мероприятия установлена связь между пунктами рассмотрения апелляций во всех муниципалитетах и школах, прошла проверка наличия изображения и звука, а также каждый пункт проверил возможность подачи тестовой апелляции.

Апелляции о несогласии с выставленными баллами подаются в течение двух рабочих дней после даты официального ознакомления с результатами экзамена в апелляционную комиссию посредством специального сервиса обучающимися в своих школах, выпускниками прошлых лет – в местах регистрации на участие в ЕГЭ.

Принять участие в работе апелляционной комиссии можно без выезда в Псков, придя в свою школу или другое место, выделенное

в муниципалитете для подключения к онлайн-трансляции виртуальных комнат апелляционной комиссии, при этом возможность подачи апелляций в бумажной форме через свою образовательную организацию также сохраняется.

При подаче апелляции важно помнить, что апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с оцениванием результатов выполнения заданий КИМ с кратким ответом, с нарушением участником экзамена требований порядка проведения экзаменов, с неправильным заполнением бланков, также апелляционная комиссия не рассматривает записи в черновиках и на КИМ в качестве материалов апелляции о несогласии с выставленными баллами.

Напомним, с 2020 года комитет по образованию Псковской области использует сервис подачи и рассмотрения апелляций онлайн. Он позволяет учащимся или родителям выпускников, не достигших 18 лет, подать апелляцию о несогласии с результатами ЕГЭ с использованием подтвержденной учетной записи федерального портала государственных услуг.

Псковская область стала одним из первых регионов в Российской Федерации, организовавших комплексный сервис для получения результатов ЕГЭ и ОГЭ, подачу апелляций и участие в работе конфликтных комиссий онлайн с использованием инфраструктуры федерального портала госуслуг.