Общество

Еще 38 деревень Псковской области готовы ворваться в лето на скорости 4G

Высокоскоростной мобильный интернет и голосовая связь МТС появились в 38 деревнях Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании МТС.

Связью 4G МТС теперь могут пользоваться более 6 тысяч жителей Псковской области. Новое подключение доступно в деревнях Порховского, Островского, Куньинского, Новоржевского, Усвятского, Пустошкинского, Псковского, Дновского, Дедовичского, Гдовского, Новосокольнического, Опочецкого, Печорского, Новоржевского, Бежаницкого, Пыталовского, Палкинского, Плюсского районов.

«Мы рады принять еще 38 деревень Псковской области в нашу большую семью МТС. Теперь у жителей этих населенных пунктов будет такая же быстрая связь, как в больших городах нашего региона. Мы уверены, что мобильная связь и интернет — базовые потребности человека, которые не должны отнимать значительную часть бюджета. Именно поэтому наши пользователи могут выгодно впустить цифровизацию в свою жизнь, приобретая пакетные тарифы», — подчеркивает директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко.