Общество

Территории «Михайловского» обработали от личинок комаров

На завершившейся неделе в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» провели дезинсекцию от личинок комаров, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в пресс-службе музея со ссылкой на заместителя директора Пушкинского заповедника по развитию и продвижению Екатерину Дмитриеву.

Комар из комплекта скульптурных иллюстраций к «Сказке о царе Салтане…» А. С. Пушкина из музейной фондовой коллекции декоративно-прикладного искусства

Энтомологическое обследование влажных и заболоченных территорий на наличие личинок комаров с последующей обработкой этих территорий выполнили сотрудники филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области в Опочецком, Красногородском, Пушкиногорском, Новоржевском, Пыталовском районах. Работа шла по берегам реки Сороти и озёр Кучане и Маленца, на усадебных прудах и других объектах музея-заповедника — всего на площади 3 га.

В «Михайловском» особо подчеркнули, что для обработки были использованы специальные биологически активные вещества, разрешённые Федеральным агентством по здравоохранению и социальному развитию России (Росздравом). Эти вещества уничтожают только личинки комаров, и не опасны ни для человека, ни для птиц. Более того, кормовая база для тех птиц и животных, которые питаются комарами, после дезинсекции полностью уничтожена не будет. Однако такая обработка позволит значительно уменьшить численность второго и всех последующих поколений кровососущих насекомых (а таких комариных поколений в нашем климатическом поясе за лето успевает смениться до шести).

Ранее сообщалось, что на территориях Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в апреле этого года уже провели первую обработку против клещей. Обязательная повторная дезинсекция в заповеднике традиционно запланирована на середину начавшейся недели. Она затронет порядка 8 гектаров — всю Поэтическую (Праздничную) поляну, на которой в Дни Пушкинской поэзии и русской культуры развернутся основные события предстоящих юбилейных пушкинских торжеств в Псковской области. Предварительно почти на всей площади поляны уже выкошена трава, в которой риск «подцепить» клеща наиболее высок, сообщили в музее.