Общество

Только 32% псковичей согласны сдать свои биометрические данные ‑ опрос

18% псковичей уже получали предложение сдать биометрические данные. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Чаще всего подобные предложения поступают от крупных банков и сайта Госуслуг. Биометрию могут собирать и работодатели (например, в целях обеспечения пропускного режима — по сетчатке глаза или отпечатку пальца).

Впрочем, соглашаются предоставить свои биометрические данные лишь 32% получивших такое предложение, каждый второй отказывается.

Среди мужчин больше тех, кто сталкивался с запросами на сбор биометрических данных, но они чаще, чем женщины, отказывают. Недоверие к уровню защиты персональной информации в обществе сильное: доля тех, кто не готов к сдаче биометрии, растет.