Общество

Лагерь труда и отдыха открыли для учеников псковской вечерней школы

Лагерь труда и отдыха «Юный спецназовец» открылся для учащихся вечерней школы №1 в Пскове в рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В торжественной церемонии приняли участие представители УМВД России по городу Пскову - начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела УУП и ПДН УМВД подполковник полиции Ирина Петухова и старший инспектор по пропаганде Госавтоинспекции УМВД капитан полиции Юлия Федорова, а также заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный, его заместитель Галина Каленчук, исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре и спорту Сергей Бухаров и представитель управления образования Ольга Макарова.

Гости поздравили школьников с началом интересной, насыщенной жизни в период летних каникул, пожелали им активности и сплоченности во всех запланированных начинаниях, ярких впечатлений, положительных эмоций и запоминающихся моментов пребывания в лагере «Юный спецназовец».

Приятным сюрпризом для всех стало показательное выступление служебных собак, которые под руководством председателя секции социально-ориентированного собаководства Елены Балыковой продемонстрировали свои навыки поиска условных запрещенных веществ, взрывчатки, а также работу по задержанию условного преступника и его конвоированию. Затем эстафету приняли юные кинологи, показавшие достижения в дрессировке своих четвероногих питомцев.

Жизнь лагеря будет наполнена разноплановыми экскурсиями, патриотическими, профориентационными акциями, а также мероприятиями, направленными на повышение правовой грамотности. Кроме того, ребята будут работать волонтерами по благоустройству территории школы и «Областного Центра семьи».

Организация деятельности в лагере труда и отдыха «Юный спецназовец», проводимая в рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом», направлена прежде всего на пропаганду здорового образа жизни, патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование позитивных жизненных принципов и ценностей, а также на профилактику противоправных деяний среди несовершеннолетних.