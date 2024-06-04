Общество

Псковские школьники принимают участие в смене Международного лагеря «Курган Дружбы» в Белоруссии

Международный социальный проект «Гражданско-патриотический лагерь «Курган Дружбы» стартовал на территории Витебской области Республики Беларусь. В работе международной смены лагеря принимают участие дети из России и Беларуси. Россию представляют команды Великолукского, Себежского, Новосокольнического, Невельского районов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии газеты «Витебские вести»

Представители двух государств собрались вместе, чтобы стать частью масштабной программы, направленной на патриотическое воспитание, развитие межгосударственного сотрудничества и укрепление дружеских связей между молодежью России и Республики Беларусь.

Смена «Кургана дружбы» проходит в Витебском кадетском училище. Участниками смены являются школьники, лидеры патриотических объединений, представители поисковых отрядов, военно-патриотических клубов, творческой и спортивной молодежи.

Для ребят подготовлена насыщенная программа, которая включает в себя тренинги, работу по локациям, презентации, конкурсы, беседы, викторины, линейки, концерты, экскурсии, флешмобы, интеллектуальные игры, соревнования, защиты проектов, дискотеки.

В центре внимания — тематические мероприятия, посвященные истории партизанского движения во время Великой Отечественной войны и направленные на популяризацию героического прошлого и сохранение памяти о подвигах предков.

Смена продлится до 13 июня.

Напомним, летний молодежный патриотический лагерь «Курган дружбы» — мероприятие, которое уже традиционно предваряет Международную встречу ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии. В этот раз она состоится в 65 раз.