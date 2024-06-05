Общество

Представители прокуратуры проверили помещения для нарушителей в великолукском исправительном центре

Делегация представителей областной прокуратуры во главе с заместителем прокурора Алексеем Поповым посетила исправительный центр №1 УФСИН России по Псковской области, расположенный в городе Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

Посещение прошло в целях осуществления контроля за соблюдением прав и законных интересов осужденных.

В сопровождении начальника пенитенциарного ведомства Алексея Емельянова, заместителя – Дмитрия Алексеева, а также руководства исправцентра представители надзорного ведомства произвели обход основных объектов жизнеобеспечения учреждения, осмотрели места проживания осужденных к принудительным работам, помещения коммунально-бытового назначения. Также посетили помещения для нарушителей, проверили законность содержания осужденных. Официальной делегацией проводились беседы с отбывающими наказание, а все желающие могли получить квалифицированную консультативную помощь в рамках организованного личного приема.

В ходе визита состоялся разговор о перспективах развития сети исправительных центров в регионе и реализации положений Федерального закона «О пробации в Российской Федерации». Отдельное внимание было уделено обсуждению вопросов профилактики повторной преступности среди осужденных, отбывающих наказание без изоляции от общества.

При подведении итогов посещения Алексей Попов дал ряд рекомендаций руководству учреждения по совершенствованию деятельности в сфере соблюдения прав и законных интересов осужденных.