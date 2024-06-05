Общество

Краснокнижная дикая орхидея цветет в Полистовском заповеднике

Цветение краснокнижной дикой орхидеи или балтийского пальчатокоренника можно увидеть на экологическом маршруте Полистовского заповедника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в заповеднике.

Фото: Полистовский заповедник

Балтийский пальчатокоренник – травянистое растение, которое может достигать 75 см в высоту, но на территории Полистовского заповедника эти орхидеи обычно не такие высокие. Довольно толстый стебель вверху усыпан розово-пурпурными цветами с фиолетовыми пятнами. В одном соцветии может быть до 100 цветков.

Пальчатокоренники предпочитают хорошо освещенную и увлажненную почву: болота или сырые луга, берега рек, дно оврагов. В связи с редкостью растения, встретить его в дикой природе не так просто.

Свое название оно получило благодаря форме корней – они представляют собой клубень, чьи доли сужены к концам.

«Пальчатокоренник балтийский внесён в Красную книгу Псковской области. Однако некоторые исследователи предлагают исключить этот вид из списка охраняемых в связи с «большим (и растущим) числом местонахождений и расширяющимся ареалом», - рассказала научный сотрудник Полистоского заповедника Екатерина Королькова.

Научные сотрудники Полистовского заповедника отмечают, что встречи пальчатокоренника балтийского в разных часть заповедной территории достаточно редки. Поэтому возможность увидеть это цветущее растение рядом с экологическим маршрутом – большая удача. Обычно, период цветения пальчатокоренника приходится на конец июня – середину июля, но в этом году, в связи с очень теплым маем, дикие орхидеи Полистовского заповедника зацвели раньше обычного.

Цветок можно встретить на маршруте «Дорогою бобра».