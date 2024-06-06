Общество

Турнир «Интеллектуальное многоборье» завершился в Великих Луках

Очередной сезон городского турнира среди обучающихся образовательных учреждений муниципальной сферы «Интеллектуальное многоборье» завершился в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фотографии предоставили организаторы мероприятия

Он проводился в рамках реализации социального проекта «PROИнтеллектуальные выходные» с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

«Мы очень рады, что интеллектуальное движение среди школьников Великих Лук продолжает развиваться. Огромное спасибо тренерам команд, они смогли собрать такое количество ребят, которым было интересно размышлять, обсуждать и отвечать на наши вопросы из самых разнообразных областей знаний и увлечений. Для команды организаторов было важно сохранить "Интеллектуальное многоборье", которым долгие годы занимался Константин Николаевич Алдохин. К сожалению, во время пандемии его не стало, но его дело живет и, надеемся, будет жить дальше. Верим, что в новом сезоне, который начнется в сентябре, мы увидим еще больше детских команд, желающих бороться за кубки и медали нашего турнира», - сказал автор вопросов и ведущий игр Константин Белюков.

В рамках турнира прошли 8 игр: несколько туров «Что? Где? Когда?», «Великолукские горки», «Знатоки олимпизма», «Командная Своя Игра» и «Интеллектуальная хряпа». В турнире приняли участие более 70 команд из 10 образовательных учреждений города, а это более 500 участников. В проведении каждой игры помогали группы волонтёров.

По итогам проведения все участники получили дипломы, а победители и призёры в трёх возрастных категориях были награждены кубками и медалями.

«Приятно осознавать, что мне, как участнику городского турнира, играющего почти 10 лет назад, в этом сезоне удалось "возродить" после ковидных ограничений самое масштабное мероприятие в области интеллектуального развития молодежи. Благодарю команду проекта за успешную реализацию и надеюсь, что в следующем сезоне проект "#PROИнтеллектуальныеВыходные2.0" станет частью нашей совместной деятельности», - отметил директор Автономной некоммерческой организации «Центр реализации и поддержки молодёжных инициатив «ЛУКИ МОЛ», руководитель проекта «#PROИнтеллектуальныеВыходные» Артем Баринов.