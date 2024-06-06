Общество

Экипаж ДПС в Псковском районе доставил в больницу ребёнка, проглотившего монету

Госавтоинспекторы Псковского района оперативно доставили в больницу ребёнка, проглотившего монету. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Экипаж ДПС отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Псковскому району в составе инспектора ДПС старшего лейтенанта полиции Андрея Рехтика и инспектора ДПС лейтенанта полиции Александра Степанова нес службу в деревне Богданово. Во время дежурства к автоинспекторам обратился взволнованный водитель проезжающего мимо автомобиля с просьбой об оказании помощи.

Мужчина пояснил, что его сын проглотил монету, отчего задыхается и срочно нуждается в медицинской помощи, а из-за высокой плотности потока встречных машин родители боялись не успеть добраться до больницы.

Полицейские незамедлительно приняли решение пересадить мать с ребенком в патрульный автомобиль. Включив проблесковые маяки и специальное громкоговорящее устройство, экипаж начал двигаться в сторону города и детской больницы, где пассажиров оперативно передали медицинским работникам.

Решительные действия полицейских позволили избежать серьёзных последствий для жизни и здоровья мальчика.

Позже мать ребёнка в соцсетях выразила благодарность сотрудникам Госавтоинспекции за оперативность и неравнодушие к чужой беде.