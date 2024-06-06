Общество

Птенцы чайки вылупились на территории перинатального центра в Пскове

Птенцы чайки вылупились на территории Псковского перинатального центра. Об этом сообщается в группе центра в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Перинатальный центр I Псков / «ВКонтакте»

«На территории нашего Перинатального центра произошло удивительное событие – чайка родила птенцов. Мы с особым интересом наблюдаем за этим чудом природы. Птенцы уже делают свои первые шаги в большой мир, и это не может оставить никого равнодушными», - рассказали в перинатальном центре Пскова.

Там отметили, что такие события напоминают о важности заботы и защиты, которые необходимы всем живым существам.

«Мы гордимся, что наш центр стал таким уютным местом не только для будущих мамочек и малышей, но и для пернатых соседей», - добавили сотрудники центра.