Общество

Кадровые изменения произошли в органах прокуратуры Псковской области

В органах прокуратуры Псковской области произошли кадровые изменения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области

Советник юстиции Александр Пчелкин приказом генерального прокурора Российской Федерации назначен на должность прокурора Псковского района сроком на 5 лет. Ранее он проходил службу в должности прокурора Бежаницкого района.



Старший советник юстиции Александр Григорьев приказом Генерального прокурора Российской Федерации назначен на должность Псковского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области сроком на 5 лет. Ранее он проходил службу в должности прокурора Псковского района Псковской области.