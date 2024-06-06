Общество

Диетолог назвала суточную норму клетчатки

Клетчатка – необходимый компонент рациона. Употребление пищевых волокон в достаточном количестве может способствовать профилактике гипертонии, сахарного диабета, ожирения, неалкогольной жировой болезни печени, онкологических и ортопедических заболеваний, отметила врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

«Очень важно употреблять достаточное количество клетчатки, то есть не менее 30 граммов в сутки. Однако средний уровень потребления клетчатки в нашей стране – всего лишь 12-15 граммов. Чтобы увеличить это количество, необходимо строго следить за своим рационом. Ежедневно нужно употреблять не менее 500 граммов овощей и фруктов, плюс дополнительно хотя бы одну порцию так называемых сложных углеводов. Это крупы и злаки, которые требуют длительной варки», – пояснила Татьяна Залетова в интервью радио Sputnik.

Включая в меню дополнительные продукты, содержащие клетчатку, нужно учитывать их особенности и следить за тем, чтобы рацион оставался сбалансированным, продолжила она.

«Когда мы говорим о зерновых и бобовых, мы должны понимать, что они чуть хуже переносятся нашей пищеварительной системой (чем овощи и фрукты, – ред.), так как требуют специальных ферментов для своего усвоения. У многих они вызывают, например, вздутие. Плюс обладают большей калорийностью. Поэтому, когда мы говорим об увеличении количества клетчатки в рационе, все-таки упор делаем именно на овощи, фрукты, частично ягоды. Лидер по содержанию клетчатки – листовая зелень. И ее количество в рационе можно безопасно увеличивать», – считает Татьяна Залетова.

Употребляя продукты, содержащие клетчатку, нельзя забывать о воде, предупредила она.

«Если вы едите достаточно много клетчатки, обязательно нужно следить за количеством выпиваемой жидкости, потому что клетчатка имеет свойство немного разбухать в кишечнике и может способствовать задержкам стула, особенно у людей, которые к этому предрасположены. И наоборот, если вы пьете достаточное количество воды, то клетчатка будет стимулировать нормальные процессы пищеварения», – добавила Татьяна Залетова.