Общество

Рособрнадзор призвал направлять жалобы на ход ЕГЭ в специальные структуры

Жалобы на ход ЕГЭ следует направлять в специальные структуры, а не блогерам, которые на этом становятся популярными, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Почему-то жалобы пишут блогерам и они выносят вердикт, общество выносит вердикт. Я считаю, это судилище. Вердикты должны выносить соответствующие структуры», - сказал Музаев, добавив, что жалобы можно направлять, например, в Рособрнадзор, в МВД или Следственный комитет.

«Сейчас некоторые товарищи, кроме как провокацией это не назову, провоцируют нас вернуться в то прошлое, а потом эти же товарищи нас будут ругать за то, что снова есть списывания, что есть необъективный результат единого государственного экзамена», - уточнил глава Рособрнадзора.

По его словам, блогеры, которые публикуют информацию, где якобы нарушен ход ЕГЭ, получают много лайков, подписок и комментариев, тем самым становятся популярными, пишет РИА Новости.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня.